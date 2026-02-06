Club de Bachi se quedó con 15% de fondos entregados por Deportes a UFI

La Unión de Fútbol del Interior (UFI), presidida por Óscar Ramírez, recibió de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a cargo de César “Tigre” Ramírez, entre 2024 y noviembre del año pasado más de G. 16.984 millones, según la rendición de cuentas a la cual accedió ABC. Lo cierto es que de esa cifra más de G. 2.549 millones, alrededor del 15%, terminaron en el Club 12 de Junio de Villa Hayes, cuyo presidente honorario es el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista).

La entidad deportiva es manejada por Bachi y su familia desde 2020. Primero estuvo como presidenta la pareja del senador, Nidia Lorena Cabrera Zaracho, exconcejala de Villa Hayes; luego llegó su hija, Sol Núñez, actual edil cartista de Villa Hayes. Ahora el que figura como presidente del club es Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes y hermano del legislador colorado cartista.

Detalle de las rendiciones

La serie de planillas detalla el proyecto y monto que recibió el club de Bachi. En 2024, por ejemplo, aparecen cuatro desembolsos: agosto, octubre, noviembre y diciembre, por G. 489 millones, G. 315 millones, G. 321 millones y G. 404 millones, respectivamente. La sumatoria de esos montos significó ese año más de G. 1.530 millones y todos figuran para la construcción de graderías de hormigón armado, vestidor y baños sexados en el club.

En 2024, la UFI recibió más de G. 9.424 millones de fondos públicos.

Para 2025, en tanto, el Club 12 de Junio tuvo otras cuatro transferencias: mayo, julio, setiembre y noviembre, por G. 1.017 millones. En este caso –según las rendiciones– los desembolsos fueron para diferentes proyectos.

Dos traspasos, por G. 360 millones y G. 107 millones, respectivamente, aparecen para la construcción de graderías de hormigón armado, vestidores y baños sexados.

Otra transferencia por G. 166.296.200 es para la colocación de piso parquet, mientras que el último desembolso del año pasado registrado es por G. 383.758.000, para ampliación de las graderías del Club 12 de Junio, de acuerdo al comprobante adjunto a la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) de la UFI, que aglutina más de 2.200 clubes del interior del país.

No es la primera vez que se evidencia el privilegio para el club del presidente del Congreso. Entre 2021 y 2024 recibió desembolsos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por G. 2.179 millones para construcción de graderías y un gimnasio.

Por su parte, la UFI le transfirió entre 2020 y 2023 más de G. 2.449 millones. Es decir, en un periodo de cinco años, el Club 12 de Junio de Villa Hayes recibió alrededor de G. 7.177 millones, más del MILLÓN DE DÓLARES a la cotización actual.