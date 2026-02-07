Peña sacrifica al trabajador para pedir créditos y ‘sobres’, dice Villalba

En dicho contexto sostuvo que el debate sobre anular la Caja Parlamentaria fue más bien un “distractor” para la ciudadanía y que el presidente Santiago Peña solo busca quedar bien ante el FMI (Fondo Monetario Internacional) para seguir pidiendo créditos, financiar el programa “Hambre Cero” y quedarse con “los sobres” sacrificando hasta la muerte a los trabajadores.

“Ese (el FMI) es el fondo de la cuestión y como se comprometieron a no subir impuestos, como se comprometieron a no molestarle a los que ganan mucha plata en este país, se van contra el más débil, se van contra los trabajadores”, declaró a ABC.

“El primer tratamiento (en Diputados) se llevó sin debate, sin análisis, sin tener ni siquiera el cálculo actuarial que hemos solicitado de la Comisión Permanente. Pero, como te dije, atropellan a lo mbarete y el plan de ellos es aprobar lo antes posible, antes del inicio de las clases”, aseveró.

Recordó que ya vieron “la misma película” cuando el Senado y Diputados sancionaron la ley de la Superintendencia de Jubilaciones en pocos días y tras pocos minutos de debate.

Trabajar hasta la muerte

Afirmó que el proyecto es en realidad un “ajuste” y no una reforma; que tiene un marco “regresivo”, que va en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, a quienes calificó de ser “el eslabón más débil”.

“Para quedar bien con el FMI, para cumplir con su porcentaje del déficit financiero, ellos atentan con los derechos de los trabajadores y van a enviarles a los docentes, a los policías, a que trabajen hasta su muerte”, subrayó.