Cartistas apuran sanción de la Caja Fiscal y la sesión será este martes

Un día después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal, ayer a la mañana un grupo de senadores cartistas presentaron un pedido de sesión extra del Senado para el martes 10, a las 10:00, para aprobar y sancionar la norma en medio de un clima social tenso que afecta principalmente a docentes del sector público, magistrados, policías y militares.

Soroka cumplió la solicitud y ayer a la tarde convocó para el martes, a las 10:40, y mantuvo la reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia sobre la “mafia de los pagarés” para ese mismo día, pero a las 9:00.

El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), ayer armó un simulacro de una reunión con el vicepresidente –en ejercicio de la presidencia– Pedro Alliana, y con los sectores afectados por la reforma de la Caja Fiscal. Este encuentro se programó para este lunes 9, a las 8:00.

Bachi informó que la reunión contará con la participación de los presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Legislación y senadores. Según el legislador, “el encuentro tiene como objetivo escuchar las inquietudes de los sectores involucrados y avanzar en el análisis de los aspectos vinculados a la mencionada reforma”.

Los impulsores del atropello son todos del oficialismo

Los senadores que impulsan a “tambor batiente” el tratamiento de la “Reforma de la Caja Fiscal” son todos oficialistas, en su mayoría de la bancada de Honor Colorado.

Entre los firmantes del pedido de convocatoria de la Cámara de Senadores, remitido al presidente de la Comisión Permanente del Congreso Colym Soroka (ANR), se encuentra el líder de la bancada cartista Natalicio Chase (ANR, HC).

Otros miembros de Honor Colorado son David Rivas, procesado por título universitario falso para acceder al JEM; Antonio Barrios; Zenaida Delgado (ex Cruzada Nacional); Lizarella Valiente y Javier Zacarías Irún.

Aunque no integran la bancada HC pero son serviles al oficialismo están también Luis Pettengill (ANR, Fuerza Republicana), Ramón Retamozo (supuesto disidente); Javier “Chaqueñito” Vera (cartista expulsado de la bancada) y Patrick Kemper (ex Hagamos).

Todo apunta a sancionar y remitir la reforma de la Caja Fiscal en pleno receso parlamentario y antes que inicien las clases.

El jueves, a los apurones, la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado el polémico plan de reforma de la Caja Fiscal, con variaciones frente al proyecto inicial del Poder Ejecutivo. Por un lado, flexibilizaron la edad para jubilación extraordinaria y mantienen el aporte del 16% para el sector superavitario, pero la tasa de sustitución sufrió un importante recorte.

La postergada propuesta de reforma de la deficitaria Caja Fiscal fue presentada a finales de 2025 por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, con el fin de reducir el elevado déficit que viene acumulando el fondo de jubilaciones del sector público. Solo en el año 2025, el déficit de la Caja Fiscal llegó a US$ 380 millones y a casi US$ 1.600 millones en la última década.

Gremios de maestros del sector estatal anunciaron una huelga nacional a partir del 23 de febrero en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal aprobada en Diputados.