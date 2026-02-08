ANDE sufre revés en DNCP tras adjudicar llamado

El pasado 6 de noviembre, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), presidida por el Ing. Félix Sosa, adjudicó tres de cuatro lotes de una licitación para la compra de equipos y materiales destinados al Sistema Interconectado Nacional, valuada en US$ 12 millones. Al llamado se presentaron 10 empresas, quedando tres beneficiarias.

Sin embargo, tras las protestas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revió la decisión y exigió cambios.

Detalles del llamado

El objeto del llamado, denominado “Suministro de equipos y materiales para repuestos del Sistema de Interconectado Nacional”, (ID 467630) contemplaba una inversión total adjudicada de US$ 12.008.745,29.

La adquisición busca garantizar la disponibilidad de repuestos críticos para la red de alta tensión, ante el incremento excesivo de la demanda energética en el país. El proceso se dividió en cuatro lotes que incluyen conductores, cables aislados, mufas, bancos de capacitores y sistemas de protección y control.

La resolución de adjudicación se firmó el 6 de noviembre de 2025. Para el lote 1 fue adjudicada TecnoEdil SA, con US$ 6.740.535.

El lote 2 fue para la empresa Escan SA con US$ 1.680.011 y; el lote 4, para la firma Tecno Electric SA con US$ 3.588.198 comprometidos. El lote 3, sin embargo, quedó desierto tras la evaluación de ofertas.

Cuestionamientos

El 30 de diciembre de 2025, la Resolución DNCP Nº 4482/25 anuló la adjudicación del Lote 4 tras la protesta de Atenas Energía SA. La firma cuestionó su exclusión por la falta del “Plan de Entregas” y denunció que el adjudicado, Tecno Electric incumplía requisitos técnicos críticos de peso, dimensiones y consumo energético.

La DNCP afirmó que la ANDE no realizó un descargo técnico solvente y ordenó que se realice una nueva evaluación de ofertas en un plazo de 15 días corridos desde la notificación.

Luego, el 2 de febrero de 2026, la Resolución DNCP Nº 313/26 invalidó los resultados de los Lotes 2 y 3. Allí acogió los reclamos de la firma Engineering SAECA, descalificada por omitir la moneda de su oferta, y de Electropar SA, rechazada por no presentar un “Plan de Entregas”, a pesar de que ambos asuntos no eran considerados “sustanciales”.

Como resultado, la DNCP ordenó a la ANDE realizar una nueva evaluación de las ofertas para ambos lotes.

Intentamos obtener la versión de Félix Sosa al celular con terminación 864, sin obtener retorno.