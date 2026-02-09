DNCP niega irregularidades y afirma que licitación del IPS está “retenida”, no impugnada

La semana pasada, el diputado Mauricio Espínola denunció públicamente una presunta adjudicación millonaria en el marco de una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de lavandería y provisión de sábanas. Según el legislador, el llamado figura como impugnado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Respuesta de la DNCP

Ante estas afirmaciones, el director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, aseguró que la DNCP no recibió ninguna denuncia formal sobre supuestas irregularidades en el proceso. Señaló que tomó conocimiento del caso únicamente a través de publicaciones en medios de prensa y redes sociales.

“Nosotros no tenemos de manera oficial absolutamente ninguna denuncia, ni del diputado ni de empresas interesadas en el proceso”, afirmó Encina, al tiempo de aclarar que la licitación no se encuentra impugnada ni protestada.

Proceso “retenido” por observaciones

Encina explicó que el llamado licitatorio está actualmente retenido debido a observaciones realizadas por la DNCP al IPS. Detalló que uno de los principales inconvenientes detectados fue una inconsistencia en el monto presupuestario presentado, que no coincidía con el presupuesto originalmente aprobado.

Además, indicó que parte de la documentación subida por el IPS resultó ilegible, motivo por el cual el proceso fue devuelto a la institución previsional para su corrección. “Hasta que no subsanen esas observaciones y presenten los documentos en forma, el proceso no puede continuar”, sostuvo.

Sin adjudicación ni informe de evaluación

El titular de la DNCP fue enfático al desmentir que exista una adjudicación realizada, como se mencionó en la denuncia pública. Aseguró que la institución no recibió hasta la fecha el informe de evaluación ni documentación que avale una eventual adjudicación.

“No tenemos adjudicación alguna, no tenemos informe de evaluación y no contamos con la documentación completa para analizar si el proceso se hizo correctamente”, remarcó.

En espera de documentación del IPS

Finalmente, Encina señaló que el proceso se encuentra actualmente “en cancha del IPS” y que la DNCP permanece atenta a la presentación de los documentos corregidos. Indicó que, una vez recibida la documentación en condiciones, se procederá al análisis correspondiente.