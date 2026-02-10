Al autoritarismo se vence con manifestaciones y gente en las calles, resalta Esperanza Martínez

Entrevistada tras el levantamiento de la sesión de la Cámara Alta, la senadora opositora Esperanza Martínez sostuvo que por primera vez se pudo demostrar lo que la oposición siempre advirtió; que al autoritarismo y el abuso de la mayoría se vencen con manifestaciones.

Lea más: Reforma de la caja fiscal: Senado posterga su estudio

Afirmo que desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, el Congreso no hace más que aprobar leyes bajo órdenes de “levantar la mano”, incluso con muchos cartistas votando en contra de su voluntad.

“Hoy, los gremios que están allí en la calle y aquellos que no vinieron, pero que están en esta lucha por sus derechos, nos dan la razón. Los derechos se conquistan y se conquistan con la gente en las calles“, insistió.

“Los gremios y la ciudadanía tienen que entender que los derechos se conquistan y se mantienen con la organización y la movilización. Nadie les va a dar nada si la gente no se une y no lucha de manera conjunta“, recalcó la parlamentaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La legisladora dijo además que “el autoritarismo” creyó tener los 23 votos para imponer una reforma “kelembu” y que, probablemente, tenían esos votos hasta ayer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, esos votos se escaparon por la reacción ciudadana y ahora los cartistas pregonan que no es una reculada sino una decisión “inteligente” del Presidente, del Vicepresidente, del ministro de Economía, la bancada oficialista y hasta de los amigos de dicha bancada, ironizó.

Subrayó que la reculada cartista, en gran parte, se debió a que estaba en juego el voto preferencial de los colorados, los trabajadores públicos, voto que aunque administran políticamente, este debate hizo que dicho sector empiece a defender sus derechos, “más allá del maniqueísmo que se hace”.

“Esto se apresuró para que iniciaran el tratamiento antes de comenzar a dar clases, porque saben que una de las herramientas de la lucha docente es la fuerza de los sindicatos“, dijo.

Reforma “kelembu”

Insistió en que la reforma de la Caja Fiscal fue un proyecto “kelembu”, ya que el ministro de Economía trajo sus propios números; luego los diputados cartistas cambiaron las cifras y finalmente los senadores también buscaron introducir cambios llamando a “gremios amigos”.

“No, señores, esto es un tema serio. Y la seguridad social le afecta a la mayoría de la gente. El 70% de la gente en el Paraguay no tiene. Pero esta es la oportunidad que tenemos de hacer la reforma en serio“, aseveró.

Dijo que esta es la oportunidad de crear un sistema de jubilaciones justo, ya que la ciudadanía se sensibilizó con el tema, pero insistió que no hay reforma “si no se habla con la gente”. No obstante, advirtió que postergar el debate solo hasta el 25 de marzo deja poco margen de tiempo.