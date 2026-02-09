Liberocartista Dionisio Amarilla promete “ganar más gobernaciones” para el PLRA

“El Partido Liberal Radical Auténtico, hoy de nuestra mano, viene acompañado masivamente de jóvenes. Y esa es la renovación, ese es el resurgimiento del partido que apunta a llegar al poder“, señaló Dionisio Amarilla al llegar al Directorio del PLRA.

“Nosotros para el 2028 vamos a llegar con un partido fortalecido donde no solamente vamos a recuperar bancas, sino que además prometemos ganar de vuelta gobernaciones“, aseveró.

Amarilla llegó acompañado por su comitiva y la senadora Noelia Cabrera.

Sancionado por incumplir, pero blindado por ser oficialista

En septiembre último, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, afirmó que el sancionado Consorcio Arapoty Transformadores, integrado por Super Kva Transformadores SA y el senador liberocartista Dionisio Amarilla, perjudicó a la estatal en cuestión de fondos públicos y equipos que debían ser usados para obras de mejoramiento del servicio. Insistió en que buscan recuperar en total G. 4.852 millones.

Recién en agosto de 2025, tras dos años de reclamos de ANDE, el senador Dionisio Amarilla Guirland y Consorcio Arapoty fueron inhabilitados para contratos públicos.

Amarilla también ha votado, en repetidas ocasiones, en la Cámara de Senadores a favor de iniciativas y proyectos del cartismo en contra de recomendaciones de su partido y contra la postura de la mayoría de sus pares del PLRA.