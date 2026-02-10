Llamativa reunión de radialistas del interior con Peña “para darle apoyo”

Hace una semana se viene difundiendo la información de una supuesta convocatoria por parte de un Consejo Nacional de Comunicadores Republicanos (Conacore) para una reunión con el presidente Santiago Peña. En ese contexto, cerca del mediodía de este marts un grupo de cinco comunicadores acudieron hasta Mburuvicha Róga para encontrarse con el mandatario.

Aseguraron que son representantes de la Asociación de Propietarios de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Interior y evitaron la pregunta relacionada a ese consejo oficialista.

Con respecto al motivo de la reunión, el presidente de la asociación, César Giménez, dijo que vinieron en representación de más de 300 miembros “para darle el apoyo a nuestro querido Presidente”.

Aseguró que hablaron de los programas del Gobierno y dijo que buscaron información de primera mano, porque los medios “de la Capital tergiversan muchas informaciones”.

Juan Carlos Cáceres, también representante de radios del interior, calificó de “importante” este “acercamiento” con Santiago Peña. Destacó que lo que se buscaba con este encuentro es conocer más las actividades presidenciales.

Negó que haya sido un encuentro con fines políticos o en busca de pautas políticas, en medio del año electoral. “Parte del interés de compartir información estatal sin retribución económica”, aseveró en una rueda de prensa.

Insistieron en que vinieron a Asunción para traer “apoyo incondicional al señor Presidente de la República”, pero no definieron en qué consistiría ese apoyo.

“Vinimos para el apoyo al Presidente por el trabajo que están haciendo y trayendo inversiones a nuestro querido Paraguay”, señalaron.