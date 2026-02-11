Diputada insistirá en convocar a presidente de IPS: “No puede seguir detrás de cuatro paredes”

En conversación con medios de comunicación este miércoles, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) dijo que presentó al titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado), una solicitud escrita para que se convoque al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) a que brinde explicaciones sobre distintos temas ante los legisladores.

La diputada Vallejo expresó interés en oír explicaciones de Brítez sobre recientes revelaciones sobre llamados a licitaciones de la previsional que parecen presentar irregularidades, entre ellas una para un servicio de lavandería y la compra de sábanas por un valor de entre 40 y 80 millones de guaraníes.

Lea más: DNCP niega irregularidades y afirma que licitación del IPS está “retenida”, no impugnada

Aunque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas afirma que no recibió ninguna denuncia formal sobre supuestas irregularidades en el proceso licitatorio, el mismo se encuentra actualmente “retenido”, supuestamente debido a observaciones documentales.

“No puede seguir detrás de cuatro paredes”

La diputada opositora dijo también que Brítez debe dar explicaciones sobre aspectos como la atención médica que brinda la previsional y el mantenimiento de equipos médicos, luego de la reciente muerte de un paciente del Hospital Central del IPS quien no pudo ser sometido a un procedimiento cardíaco debido a desperfectos en los equipos médicos necesarios.

“(Brítez) no puede seguir detrás de cuatro paredes como presidente del IPS, no se lo ve moviéndose o informando a la ciudadanía”, dijo la legisladora.

Lea más: Santi Peña “bendijo” a Jorge Brítez y todo sigue igual en IPS

La diputada Vallejo señaló que aún quedan 20 días antes de que la Comisión Permanente se disuelva al culminar el periodo de receso parlamentario, por lo que hay tiempo suficiente para que el titular del IPS sea convocado y comparezca.