¿Sole Núñez cartista?: ataque de Camilo Pérez fue para llamar la atención y “bajar a la que más le molesta”, dicen

El senador Eduardo Nakayama (Partido de la Libertad) enfatizó que, de momento, hay una campaña sin tiroteo en la interna de la oposición, que acordó presentar candidatura unificada a intendente en Capital, bajo la bandera de la alianza “Unidos por Asunción”. Indicó que por ese motivo, los ataques, al menos contra su candidata Soledad Núñez, vienen desde el candidato cartista Camilo Pérez.

Pérez, que aún no pasó la dura interna que tendrá al interior del Partido Colorado, donde además lleva el lastre de ser del mismo equipo político del cuestionado exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, afirmó que si gana y también lo hace por la oposición Soledad Núñez, será una ”pelea entre cartistas".

“Camilo Pérez, lógicamente, va a buscar lo que no tiene en la arena política, que es notoriedad. A él se lo conoce como un dirigente del ámbito deportivo, de hecho, eso se refleja en las encuestas que hemos visto hasta ahora donde incluso en la interna colorada figura con un bajísimo porcentaje", dijo Nakayama considerando uno de los motivos del ataque.

Además de generar polémica, cree que también hay una intención de desacreditar a la que consideraría su mayor amenaza.

“Creo que esto fue un ataque que uno hace generalmente al que quiere bajar. Evidentemente, a él le molesta la candidatura de Soledad Núñez y por eso la atacó“, insistió Nakayama, ratificando su apoyo a la misma.

El apelativo de “cartista” contra Núñez es recurrente y ya fue utilizado cuando fue candidata a la vicepresidencia de la República de Efraín Alegre en las pasadas elecciones presidenciales del 2023, debido a que fue ministra de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (entonces aún Senavitat) del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Remató el tema diciendo que “Camilo Pérez es el candidato del movimiento del exintendente que salió por la puerta de atrás de la Municipalidad de Asunción y que todavía no ha justificado el desvío de G. 500.000 millones" y antes de intentar atacar a otros “debería preocuparse más por explicar” esas presuntas irregularidades.

Núñez aglutina el apoyo institucional de varios partidos de la oposición, entre los principales: el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida (PPQ), Partido Democrático Progresista (PDP), entre otros.

Esperan que se respeten resultados y prime la unidad

El senador Nakayama también explicó detalles del mecanismo de elección entre Sole Núñez y Johanna Ortega, que será una encuesta a realizarse el sábado 21 de febrero próximo y -si hace falta- continuará el domingo 22, en un proceso que -dijo- “va con absoluta normalidad y corre bien”.

“Esta encuesta se va a llevar adelante con absoluta supervisión de los equipos, son profesionales técnicos los que van a estar adelante. Entiendo que incluso se van a utilizar equipos de procedencia israelí que van a poder grabar lo que se dice durante la encuesta, de manera que no haya forma de direccionar, digamos, la intención de cada uno”, indicó.

No obstante aclaró que todos los detalles metodológicos se firmarán en los próximos días a fin de asentarlos formalmente.

Esperan que con todo esto, se logre el objetivo final, que es tener una candidatura única y que el perdedor acompañe al ganador.

“Si esto sale todo bien -y yo creo que va a salir bien- va a fortalecer enormemente a la oposición, va a ser un ejemplo dentro de lo que son las municipales”, ya que es un mecanismo alterno, ya que “el cartismo ha apoyado y ha impulsado modificaciones legislativas a leyes electorales que nos han mutilado la posibilidad de llevar adelante concertaciones".