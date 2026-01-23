Asunción: Cartismo apura “arreo” de funcionarios municipales para campaña de Camilo, denuncian

Funcionarios de diversas dependencias de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), denuncian que la maquinaria electoral del oficialismo aceleró, en los últimos días, la famosa práctica del "arreo" de funcionarios para actos proselitistas. El cartismo candidata a Camilo Pérez (ANR-HC) para la intendencia de la capital.

Funcionarios señalan que directores que buscan un lugar en la Junta Municipal y concejales que quieren la reelección, nutren sus actos de campaña con trabajadores que, en algunos casos, son operadores políticos, pero que en otros, son víctimas del sistema. Aunque estas prácticas, que reflejan un profundo deterioro moral en la institución, se consideran ya “normales”, generan molestia entre el funcionariado no politizado.

Lea más: Asunción va a cambiar si se apuesta por Honor Colorado, dice Camilo Pérez

Trabajadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que la asistencia a estos mítines políticos no es opcional para quienes ocupan cargos de confianza o jefaturas. Pero esta exigencia tácita, una regla no escrita dentro de la comuna, también se extiende a funcionarios "comunes" cuya permanencia depende de la voluntad de las autoridades.

Trabajadores con varios años dentro de la comuna denuncian que, quienes deciden no asistir a las convocatorias políticas son rápidamente catalogados como "contreras" u opositores y son "marcados“. Esta etiqueta genera un clima de temor generalizado entre los trabajadores, sobre todo en quienes tienen una relación laboral "precaria“. El temor a represalias administrativas garantiza la concurrencia masiva a los actos, cuentan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Heredero”

Como ejemplo concreto, los funcionarios señalan a la Dirección de Fiscalización Tributaria, liderada actualmente por Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista), hermano del anterior jefe de esa dependencia y actual director del Registro Civil, Maximiliano Ayala (ANR-cartista), de quien habría "heredado" el cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: cartistas defienden polémico préstamo y dicen que Ortega tiene motivaciones políticas

Al menos hasta diciembre de 2025, “Tino” figuraba en la planilla de funcionarios de la comuna como coordinador en la Dirección de Servicios Administrativos, con un sueldo de casi G. 18 millones.

Anoche, “Tino” oficializó su candidatura en un multitudinario acto en la Seccional Colorada N° 15, en pleno centro de la capital. El acto contó con la presencia de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la intendencia de Asunción. Según la denuncia de los funcionarios, subordinados de esta dependencia son obligados a trabajar activamente a favor de la candidatura de su jefe.

Lea más: Camilo Pérez se rodea de averiados y procesados en la gestión de Nenecho

Ante la consulta de este medio, el precandidato señaló que, aunque el acto sí contó con la participación de funcionarios municipales, dijo que no representaban más del 10% de los presentes y negó que hayan sido arreados. Aseguró que en la dirección a su cargo existen funcionarios antiguos y que acompañan a otros candidatos. “Yo hice una convocatoria abierta a los amigos. Tampoco estuvo el intendente ni ningún otro director”, dijo.

Concuñado

Otro caso denunciado por los funcionarios municipales es el de la Dirección de Vialidad, a cargo de Ramón Nicolás Duarte Colmán, quien es concuñado del concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), quien busca el "rekutu" y quien le habría conseguido el cargo tras la asunción del intendente, Luis Bello (ANR-cartista).

Esgaib y Duarte comparten un vínculo familiar fuerte, pues sus esposas son hermanas, hijas del político colorado Ángel Ramón Barchini, exministro de Justicia del Gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista). En fotografías de las redes sociales de la comuna se puede ver al concejal acompañar al intendente y al director de Vialidad en visitas a la planta asfáltica de la comuna.

Lea más: Camilo Pérez dice que no despediría a funcionarios municipales, pese a crisis financiera

Fuentes internas de la comuna le dijeron a ABC que el jueves en horas de la tarde, funcionarios de Vialidad fueron "arreados" en un bus que partió de la planta asfáltica para participar de actos de campaña del concejal. Casualmente, ese mismo día, Esgaib encabezó al menos dos actos, uno en la Seccional Colorada N° 10, de la cual es presidente, y otro en la Seccional Colorada N° 33, ambas en la zona de influencia del Mercado 4 de Asunción.

ABC solicitó la versión de los involucrados, tanto al concejal Esgaib, como del director Duarte. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los dos respondió a las consultas realizadas a sus teléfonos con terminación 536 y 928, respectivamente. ABC está abierto a escuchar la versión de ambos.

Feudo político

La Estación de Buses de Asunción (EBA) es señalada como otro "feudo" político del cartismo. Según funcionarios de esa misma dependencia, el concejal Marcelo Centurión (ANR-cartista) es quien realmente maneja la terminal y decide sobre las contrataciones.

Según los denunciantes, la dependencia se habría poblado de operadores electorales, remarcaron. Hasta el Sindicato de Trabajadores de esa dependencia (Sintratoa), que antes denunciaba el manejo político de Centurión, ahora lo acompaña, por "supervivencia" política.

Lea más: Camilo Pérez oficializa su precandidatura a la intendencia de Asunción

En sus redes sociales, el concejal Centurión promocionó sus actos políticos en la Seccional Colorada N° 35, de la que es presidente. En una de las publicaciones, incluso agradeció el acompañamiento de algunos operadores, entre ellos un jornalero de la EBA, de nombre Gabriel Fleytas, quien, al menos hasta diciembre, tenía un sueldo de G. 6.362.259.

Ante la consulta de ABC, el concejal Centurión dijo hoy: “No realizamos ningún acto de campaña. Lo que estamos desarrollando son reuniones de trabajo con dirigentes de seccionales, en un marco de organización. La participación de quienes asisten es enteramente voluntaria y responde al compromiso de cada uno”.