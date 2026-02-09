Encuesta para definir la intendentable opositora en Asunción sería el 21 y el 22

Según comentó la diputada y una de las precandidatas, Johanna Ortega (Partido País Solidario), se ultiman los detalles técnicos para las encuestas, cuya fecha pactada sería en 12 días más, coincidiendo con el fin de semana, días que habitualmente la gente está en casa.

Lea más: Con cuatro intendentables y tres listas a concejales, opositores sellan alianza en Asunción

“Se van a sortear las muestras (de manera aleatoria) en el día de la encuesta para garantizar la transparencia, sobre todo, y ahora estábamos con estos detalles de equipos de encuestadores, veedores, etc. Quedan ya pocos detalles por resolver, pero el 21 y el 22 es la idea de hacer las encuestas”, señaló Ortega.

Mencionó que la muestra esperada es entre 1.000 y 1.500 encuestados y que los resultados de la encuesta la tendrían la semana siguiente, “para poder anunciar ya qué candidatura inscribiríamos como alianza”.

La legisladora explicó que casi no existe controversia sobre el mecanismo de elección, pero que con base en la experiencia previa de la definición de candidatura única opositora en San Lorenzo, están analizando algunas salvaguardas para evitar controversias posteriores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto haciendo referencia a que en la ciudad universitaria también se conformó la llamada “Alianza Unidos por San Lorenzo”, donde tras una encuesta se definió la candidatura única de la concejala Luz Bella González (PLRA); sin embargo, posteriormente su correligionario y colega concejal Isaac Rojas (PLRA) desconoció los resultados e, igualmente, presentó su candidatura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros queremos llegar con la mayor cantidad de cuestiones resueltas y garantizar la transparencia; no para mí, no para la otra candidata (Sole Núñez), sobre todo para que, de cara a la ciudadanía, no queden dudas de que elegimos efectivamente a base de un método que refleja las preferencias de este momento para optar por una candidatura de la oposición”, agregó Ortega.

En tal sentido, lo que plantean es “crear un comité de representación de ambas partes y que pueda resolver –de mutuo acuerdo– las cuestiones que surjan con base en ciertos criterios preestablecidos”, y que posteriormente no se genere algún resquemor, como se generó en San Lorenzo.

En Asunción, las dos únicas contendientes que quedan en carrera son Soledad Núñez, apoyada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida (PPQ), Partido Democrático Progresista (PDP) y otros, y la diputada Johanna Ortega, quien tiene el respaldo del Partido Yo Creo, de Miguel Prieto, y de otras figuras como la exsenadora Kattya González, la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), entre otros.

En el camino quedaron las postulaciones de Rodrigo “Bukele’i” Franco (Partido Demócrata Cristiano), Arlene Aquino (ex-Cruzada Nacional), el concejal Álvaro Grau (PPQ) y Agustín Saguier (PLRA).