Soledad Núñez dice tener el apoyo hasta del colorado disconforme y promete recuperar plazas ocupadas por seccionales

-La municipalidad está prácticamente en saldo rojo ¿qué propones para salir de este caos financiero en el que se encuentra la comuna?.

-Sí, acá hay que tomar las decisiones que vienen postergándose mucho tiempo. La cuestión financiera es muy sencilla: hay que incrementar los ingresos, hay que recortar los gastos superfluos. La municipalidad tiene una superpoblación de funcionarios, hay que tomar la decisión de destituir a los planilleros y de reducir la cantidad de funcionarios municipales para poder tener una institución ágil y eficiente. Una pelea frontal a las cajas paralelas que hoy desvían el dinero de los contribuyentes, que van a parar el bolsillos de unos pocos privilegiados, de algunos clanes familiares. En todas las cajas paralelas y cajas de cobranzas fuera de la legalidad que se hace desde la PMT, desde la cartelería, desde la cobranza de impuestos inmobiliarios, etcétera. Eso hay que poner en orden para poder acabar con las cajas paralelas. Incrementar también los ingresos a partir del trabajo con el sector privado. Yo creo en el modelo de gestión con las alianzas públicos-privadas y también con la administración inteligente de la propiedad inmobiliaria, que es el mayor activo que tiene una ciudad. Asunción tiene 117 kilómetros cuadrados, están siendo muy mal administrados y hay que poner orden con un catastro con la tecnología, pero sobre todo, también la voluntad política para que esa municipalidad tenga un mínimo orden que hoy no tiene.

-¿Su propuesta es recuperar los espacios públicos. ¿Estamos hablando de las famosas plazas ocupadas por seccionales?

-Sí, claro. Yo no quiero ser una simple proveedora de servicios básicos que la municipalidad tiene que otorgar a los asuncenos, que es orden del tránsito, limpieza de las calles y recolección de basura. ¡Que ni eso se hace bien!, pero queremos también, por supuesto, mejorar y perfeccionar la provisión de los servicios a la ciudadanía. Pero yo quiero construir un nuevo paradigma de municipalidad, una municipalidad que realmente ocupe el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la ciudad. ¿Eso qué significa? Tener un liderazgo claro para convertir Asunción en un centro que atraiga inversiones, para construir prosperidad compartida, para que la gente pueda vivir mejor en Asunción. Esto significa la generación de empleo digno. Quiero una municipalidad que acompañe a los emprendedores, que quiera llevar adelante un negocio en la ciudad. En términos sociales, quiero una ciudad que incluya, no que segregue socioespacialmente, una ciudad donde no haya diferencia en la calidad de los servicios que recibe un barrio versus otro barrio, ya sea transporte público, ya sea limpieza de las calles, etcétera. En términos ambientales, una ciudad que recupere sus espacios públicos, sus áreas verdes, sus plazas, sus parques. Y, por supuesto, esto involucra a todos los espacios que nos han robado en el pasado, Y que hoy en día están usurpados, que están siendo ocupados para otros intereses, incluyendo los intereses partidarios. Entonces, hay que poner en primer lugar a los asuncenos, independientemente del color de la simpatía político-partidaria, y tomar las decisiones para recuperar las áreas verdes que hoy en día están perdidas, y para revalorizar y revitalizar nuestros espacios que están abandonados. Porque hoy nuestros parques, nuestras plazas, nuestros espacios públicos están completamente abandonados y son vitales en una ciudad que se está densificando para arriba. Asunción está creciendo para arriba y los espacios públicos se vuelven vitales cuando hablamos de calidad de vida en la ciudad.

-Sobre los planilleros, sabemos que ellos tienen una especie de blindaje de inmunidad laboral a los dos años. ¿Cómo se puede eludir eso? Porque no se le puede despedir sin causa justificada.

- El que cobra dinero del contribuyente y no presta servicio a la ciudad, está robando al pueblo. Y la impunidad no puede seguir adelante. No existe ningún tipo de instrumento legal de ningún tipo que pueda blindar al que le está robando al contribuyente, al asunceno. Entonces, las decisiones hay que tomar independientemente de los intereses que se toquen. Ya me tocó destituir funcionarios. Yo ya sé lo que es enfrentarme muchas veces al Tribunal de Cuentas, que después quiere ordenarte la reposición de los funcionarios por el pago de salarios caídos. Tengo un equipo jurídico con el que estoy trabajando para que las decisiones que se tomen realmente tengan sustento en el tiempo. Y sé que mi respaldo va a ser la ciudadanía. Sé que la gente va a defender esto y si tenemos que hacer lo que sea necesario para mantener las decisiones, yo sé que el principal respaldo lo voy a tener la ciudadanía.

-La Municipalidad de Asunción ahora le remite sus informes al Tribunal de Cuentas y no a la Contraloría. ¿Usted aceptaría enviar eso a la Contraloría, por más que el Contralor ahora esté muy vinculado al cartismo?

-Yo creo que los órganos de control tienen que cumplir una función. Por supuesto que estamos nosotros en un escenario de copamiento absoluto del poder, donde se ve reflejado en una debilidad constitucional. Mi remisión de cuentas va a ser ante las instituciones que lo sitúen la ley y principalmente ante la ciudadanía, porque yo pretendo llevar adelante un gobierno de puertas abiertas, 100% transparente, con el uso de la tecnología disponibilizar 100% de las decisiones que se toman.

-En el tema de la encuesta que se anunció en su sector, ¿confía en el mecanismo? ¿Está tranquila con ese método que se anunció?

-Sí, estamos trabajando con ambos equipos técnicos para tomar todos los recaudos y poder garantizar todos los resultados que sean legítimos y que tengan la aceptación de ambas partes y que nos permita inscribir una candidatura el 2 de marzo y ya comenzar a trabajar con mayor contundencia, porque ya hemos trabajado desde más de un año y medio, pero con un proyecto sólido de la Mesa “Unidos por Asunción” hacia octubre para lograr la victoria y sobre todo impulsar las reformas que necesita la municipalidad y la ciudad.

-Si llega a salir como perdedora, ¿va a aceptar el resultado?

-Sí, 100%. Sí, claro. Nosotros estamos ante un proyecto colectivo y sea cual sea el resultado, vamos a acompañar, porque acá en primer lugar está Asunción.

-Y si llega a ser electa, ¿va a terminar el periodo o va a buscar otro cargo en el 2028?

-No, no, no. Yo tengo una pasión por las ciudades, por Asunción, no sólo por mi formación, mi ingeniería, sino también por mi trayectoria en el ámbito del urbanismo y haber acompañado reformas en muchas otras ciudades del mundo. Y mi compromiso es con los asuncenos cinco años. Creo que puedo decirlo con total claridad de compromiso y también la aclaro a los asuncenos es que voy a quedarme los cinco años hasta que logremos un cambio profundo y podamos demostrar que las cosas pueden ser diferentes en Asunción. Y soy una mujer de trabajo, de territorio, no voy a estar detrás del escritorio. Me van a ver recorriendo los 69 barrios y enfrentando los desafíos que tenemos en cada rincón de la ciudad y estoy convencida de que vamos a recuperar la confianza que hoy está tan perdida en los asuncenos, en la municipalidad de Asunción.

-¿Cree que puede atraer el voto del Colorado disconforme en Asunción? Así como está la ciudad.

-Sí, yo siento eso en la calle. Yo me he caminado más de un año y medio, la ciudad entera, y los colorados se me acercan de un movimiento y de otro. Me dicen “estamos cansados de la situación en la cual está la ciudad”. Entendemos que la discusión no es de un color partidario, me han invitado hasta a seccionales. Me han dicho que “vamos a votar por vos”. Hoy en el supermercado también me paró un chico y me dice “yo soy colorado, pero sabes que estoy harto de mi partido, yo voy a votar por vos”. No está cuantificado, pero se siente en las calles el apoyo realmente que es transversal a los partidos políticos, a los signos políticos, a los barrios. Yo donde voy siento que hay un respaldo muy fuerte de la gente que va a acompañar un proyecto de cambio que es Asunción.

-¿Y si Johanna Ortega pierde, crees que su equipo va a hacer brazos caídos por vos o que esta vez sí vas a tener los votos del equipo que perdió?

-Yo voy a hacer el mayor esfuerzo por integrarlos, por limar las asperezas que se tengan que limar, por construir puentes en vez de levantar murallas, por encontrar caminos que permitan ensamblar los diferentes equipos, porque acá hay que sumar todas las voluntades, si bien tenemos el escenario propicio, favorable para lograr una victoria después de la bochornosa administración de Nenecho, nosotros no podemos subestimar al adversario. Por otro lado, vamos a enfrentar a un modelo político que nos escatima esfuerzo, que tiene dinero y recursos ilimitados, que han concentrado el poder en los últimos años, y eso significa que nosotros tenemos que sumar a todos. La invitación va a ser a que todos se sientan parte de este proyecto, que no es el proyecto Soledad Núñez, es el proyecto Asunción, del renacer de Asunción, de levantar Asunción, y que tanto la diputada Johanna como las diferentes individualidades que también la acompañen puedan acompañar con fuerza un proyecto que pone en primer lugar Asunción.

-¿Qué crees que el ciudadano asunceno te espera a su intendente?

-Que no les mienta, una persona que se siente en la municipalidad, pero que se preocupe realmente de resolver los problemas de la ciudadanía. Esperan un intendente que tenga la capacidad de traducir los recursos de la ciudadanía en directivas muy claros para la gente. Y en términos de dónde están los dolores de los asuncenos, la gente a mí me pide infraestructura, y de ahí me pongo mi casco de ingeniera y siempre le respondo. Espero que no hayan dudas de que una de mis prioridades va a ser mejorar la infraestructura urbana en toda la ciudad, y a mí no me van a hacer “pasar el gato por liebre”, es decir, cuando entre a verificar y auditar el laboratorio de la planta asfáltica voy a ir a controlar los recapados en la calle, voy a tener la capacidad de poder entender de la composición del asfalto de los materiales y la calidad de la durabilidad, y sé que le voy a tener a mi querida facultad ingeniería de “La Nacional”, también acompañando todos los procesos acá en la función.

Segundo, la segunda preocupación que me manifiestan en todos los barrios, el tema de la inseguridad. Mucha gente piensa que la municipalidad no puede hacer nada para combatir la inseguridad, y ese es un concepto errado. Absolutamente todo lo que le afecta a la vida del asunceno es competencia municipal, y la municipalidad puede abordar tanto las causas que están detrás de la inseguridad, como las zonas rojas, el problema de las adicciones, el consumo, sobre todo el crack, el microtráfico y la subestructura de las pandillas que están creciendo en Asunción y que está reclutando jóvenes y adolescentes, y la municipalidad presente en el territorio es una municipalidad que combate las adicciones con el deporte, con la cultura, con la música, con diferentes proyectos que la municipalidad tiene las condiciones de llevar adelante, e incluso con pocos recursos, no es una cuestión de plata, además de todo lo que se puede articular con la Policía Nacional del Ministerio del Interior, por mejoramiento de la iluminación y otros factores que muchas veces también generan focos de inseguridad.

Y en tercer lugar, yo diría a una institución moderna, Yo creo en la aplicación de tecnología, en la digitalización, en mejorar los procesos, en aplicar un sistema de calidad que nos permita realmente sentir que tenemos enfrente una municipalidad que le cuida al ciudadano, una municipalidad ágil, que le protege y no que te maltrate, no que te violenta, porque uno siente eso apenas cruza la puerta de la municipalidad, se siente como el síntoma ya del edificio mismo que te está agrediendo, entonces, eso creo que tiene que ver con la institución que necesita función para estar a la altura de los desafíos que tenemos enfrente.