HC inscribe a “Pilo” para Villarrica

La delegación fue encabezada por el gobernador César Sosa (HC).

El actual concejal departamental Rubén “Pilo” Fanego es el precandidato cartista a la intendencia de Villarrica.

En las internas partidarias coloradas se enfrentará a Alberto Cáceres, aspirante por Causa Republicana, sector que lidera la senadora Lilian Samaniego y con Alfredo Toledo, aspirante por Colorado Añetete, sector que lanza para la Presidencia de la República al exsenador y exministro de Obras Arnoldo Wiens.

Benítez busca su reelección

En cambio, el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), buscará su reelección con apoyo de una alianza opositora.

El actual jefe municipal ya inscribió su precandidatura para la intendencia de Villarrica el 3 de febrero último en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en Asunción.

“Este proyecto es de todos y lo defenderemos juntos! Oficialmente me presento como precandidato a la Intendencia Municipal. Si hoy tengo la fuerza para seguir es por el inmenso amor que siento por Villarrica”, expresó en sus redes.

“Estoy eternamente agradecido con cada vecino y vecina que me brindó su confianza y acompañamiento para que unidos podamos salir adelante. Mi compromiso con nuestro pueblo está más vivo que nunca. ¡En Villarrica el cambio sigue!”, agregó Benítez.