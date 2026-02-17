Contraloría investigará a exministro de la Juventud tras lujoso regalo a su esposa

Vía redes sociales, el exministro de la Juventud Édgar Colmán habría dado a conocer el lujoso regalo para su esposa, Sanie Giménez, por el Día de los Enamorados: un lujosa SUV de la marca italiana Maserati. Sería una Grecale, que según cada versión, puede costar desde 70.000 a incluso más de 100.000 dólares americanos.

Luego del conocimiento público del caso, desde la Contraloría General de la República (CGR) confirmaron su conocimiento y detallaron que realizarán una investigación al respecto.

Al respecto, el Director General de Control de Declaraciones Juradas y Bienes de la Contraloría, Armindo Torres, detalló que ahora se encuentran en la etapa de pedidos de informes a instituciones públicas y privadas.

Asimismo, precisó que una vez realizada toda la verificación y el control correspondiente, ya al contar con la totalidad de las documentaciones requeridas, se emitirá una comunicación de observaciones si las hubiere y esta es notificada a la persona en sí para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

Análisis de declaraciones juradas

Otro punto que detalló el funcionario es que se analizarán las declaraciones juradas y la documentación respaldatoria para luego contrastarlas con ingresos y egresos conocidos para verificar su correspondencia en el periodo que ejerció la función pública.

Finalmente, precisó que el examen de correspondencia abarca desde la asunción al cargo -que fue en 2021- hasta su salida -en 2023-, es decir, netamente durante el periodo el cual la persona ejerció la función pública.

“Cabe recordar que la Contraloría General de la República solo tiene competencia para realizar el control patrimonial en el periodo que el funcionario ejerció la función pública”, acotó.

En junio del 2021, el expresidente Mario Abdo Benítez había decretado el nombramiento de Édgar Abdón Colmán Miranda como titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), en reemplazo de Felipe Salomón, actual intendente de San Lorenzo.

