Contraloría daría dictamen sobre Nubicom esta semana

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, declaró ante medios acerca de la investigación en curso en la institución, contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por la adjudicación de cuatro sub-bandas del Espectro 5G a la empresa argentina denominada “Nubicom”.

En setiembre pasado -aún cuando no se adjudicaron las licencias- la CGR requirió información a la Conatel ante sospechas de irregularidades. Ignorando esto, la institución, a cargo de Juan Carlos Duarte, avanzó con la adjudicación en octubre.

Tras la adjudicación, documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelaron que la filial de la empresa en Paraguay es manejada por integrantes de la empresa itti Saeca, ligada al entorno del presidente de la República, Santiago Peña.

Versión de la CGR

En contacto con la 1080 AM, el Contralor se excusó en la demora en la formulación del dictamen alegando el “impacto” del asunto en la economía local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La implementación de la tecnología 5G vemos nosotros como un elemento que impacta positivamente a la economía nacional, por eso es que nos estamos tomando el tiempo para hacer un buen trabajo”, dijo Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acerca de los cuestionamientos existentes a la adjudicación a favor de Nubicom, dijo que “se están evaluando” aunque aclaró que no podría “adelantar conclusiones”.

Llamativamente, el Contralor dijo también que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) estaba redactado de una manera que daba “cierta flexibilización a empresas para que puedan presentarse”.

Adicionalmente, Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría dijo a ABC que el informe, según lo también declarado por el Contralor, estaría finalizado a finales de ésta semana o a principio de la próxima.

Ante la consulta sobre el proceder de la Conatel, dijo que, inicialmente, hubo obstáculos para acceder a información, ya que no se respondió conforme lo requerido. Tras esto, desde la CGR hicieron nuevos requerimientos de información, consiguiendo acceder así a más información requerida para el análisis.

Lea más: CGR sigue sin dictaminar acerca de licencia dada por Conatel a Nubicom

En respuesta a la consulta sobre la adjudicación realizada por Conatel a Nubicom en octubre, aún existiendo requerimientos de la CGR por sospechas de irregularidades, la funcionaria dijo que la existencia de una investigación “no implica que deba pararse el proceso”, salvo petición expresa de la institución.

Acerca de la cantidad de usuarios declarados por Nubicom, Fernández señaló que la CGR evalúa estrictamente lo establecido en el PBC, que solicita exclusivamente una declaración jurada.

Además, en cuanto a lo evaluado por Conatel acerca de la capacidad financiera de Nubicom, dijo que la documentación establecida en el PBC no estaba “tan precisa”, no habla de montos claros (anual o de los últimos años), por lo que está siendo objeto de análisis por parte de un equipo de la CGR, ajeno a su área.

En la mira

El 17 de setiembre y el 28 de octubre de 2025, la Contraloría remitió requerimientos de información a Conatel, que fueron contestados entre octubre y noviembre del año pasado.

La apertura de la investigación ante la CGR fue resultado de cuestionamientos realizados por empresas a la Conatel tras adjudicar a Nubicom SRL y su filial local, Nubicom Paraguay SA.

Lea más: Villate defiende avance de 5G a pesar de los reclamos a gestión de Conatel

En total, se hicieron 12 consultas, referidas al llamado y las documentaciones ofrecidas por Nubicom SRL. En su respuesta del 31 de octubre de 2025, la Conatel admitió omitir informes privados de la firma Ookla LLC que reflejaban la participación de Nubicom en el mercado argentino.

Además, dijeron textualmente “no tenemos conocimiento de la participación actual en el mercado argentino” , tras limitaciones de acceso a información oficial desde Argentina.