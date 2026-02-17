Docentes declaran personas no gratas a diputados cartistas a través de pasacalles en los accesos a Coronel Bogado

En los accesos de la ciudad de Coronel Bogado, sobre la ruta PY01, aparecieron pasacalles de repudio hacia diputados por Itapúa del movimiento Honor Colorado. Los mencionados son César Cerini y Germán Solinger.
Los carteles están ubicados en el acceso a Coronel Bogado en el kilómetro 320 de la ruta PY01; mientras que otro está en el empalme de la ruta PY08 y PY01, en la otra entrada a la ciudad.
Ambos rezan el mismo contenido: “Diputados César Cerini, Germán Solinger”, “Traidores del sector docente”, “Personas no gratas en Itapúa”.
El repudio se daría a consecuencia de que estos legisladores votaron a favor del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, para que quedara con media sanción, el pasado 5 de febrero.
Denuncian el retiro de pasacalles
Docentes organizados denunciaron que la mañana de este martes aparecieron camionetas de alta gama con personas extrañas y procedieron a retirar los pasacalles en los lugares dispuestos.
Presumen que los legisladores habrían ordenado el retiro de estos, debido a que ayer estuvieron acompañando la comitiva presidencial en su agenda por la ciudad de Encarnación y habrían notado la presencia del escrache.