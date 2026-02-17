Docentes declaran personas no gratas a diputados cartistas a través de pasacalles en los accesos a Coronel Bogado

Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal, docentes de Coronel Bogado escrachan con pasacalles en los accesos a la ciudad a los diputados itapuenses cartistas, que votaron a favor de la medida. Son mencionados César Cerini y Germán Solinger, a quienes acusan de “traidores del sector docente” y “personas no gratas en Itapúa”.