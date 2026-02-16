Autobombos y justificaciones en el discurso de Peña sobre el cumplimiento de la mitad de su período presidencial.

El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la habilitación de un centro de cuidado para niños en el barrio San Pedro Etapa 1 de Encarnación, la mañana de este lunes, en el marco de una agenda de actividades en la capital de Itapúa. Posteriormente, verificó el avance de obras de dos Centros de Atención para la Niñez, que se están realizando en Encarnación y Cambyretá.

Este proyecto representa una inversión de G. 1.200 millones, que fueron financiados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), según describió el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez.

A su más puro estilo, el mandatario aprovechó el evento de la agenda presidencial para el autobombo sobre su gestión a dos años y medio de asumir la presidencia. “Grandes obras como el Gran Hospital del Sur estaban abandonadas y sin financiamientos”, dijo Peña para resaltar el protagonismo de su gestión, a pesar de que la obra fue iniciada en el período anterior.

Mencionó que los grandes números de la macroeconomía no alcanzan a todos y que hay un “Paraguay carenciado” en paralelo. Citó ejemplos como Encarnación, que reluce como un polo turístico, pero donde existen barrios marginados y con muchas falencias.

Alliana en el discurso

En un intento evidente de resaltar la figura del candidato presidencial por Honor Colorado, Pedro Alliana, el jefe de Estado buscó recordar siempre, al nombrar un logro, incluir a “Pedro” en sus frases.

Peña resaltó la figura del candidato cartista a la Intendencia de Encarnación, el diputado Sebastián Remezowski. “Por algo él se sentó entre los intendentes y no entre los senadores y diputados; es un presagio”, manifestó Peña. Además, refirió que Remezowski “sabrá conquistar los corazones de los encarnacenos”.

Sobre las obras, indicó que su gestión las encontró “desfinanciadas” por el gobierno anterior, como, por ejemplo, el Gran Hospital del Sur y este Centro de Atención para niños en el barrio San Pedro.

Sus múltiples viajes al extranjero

Sobre los viajes al exterior, no perdió la oportunidad de volver a justificarlos. Indicó que “algunos relacionan los viajes que hago con el descanso, pero no es así”, dijo. Explicó que es una forma de “mostrar el Paraguay en el exterior”.