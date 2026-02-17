Nenecho quiere volver a la Municipalidad de Asunción y se inscribe como concejal

Oscar “Nenecho” Rodríguez, cuestionado exintendente de Asunción, inscribió su candidatura en la Junta de Gobierno como concejal por Asunción. Anunció que su movimiento se denomina: “Orden Republicano” y que será la opción N° 1 de la Lista 20.

“Resulta ser de que todos los que formaron parte de mi gabinete o me acompañaron desde la Junta Municipal hoy presentan su candidatura”, dijo al justificar su postulación en un video en sus redes sociales.

“Creemos, consideramos de que es justo una reivindicación para nosotros, para la familia, para los amigos, para el equipo y para la ciudadanía en sí, de poner a consideración nuestra candidatura”, agregó el esposo de la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC).

“Resulta ser de que se dijeron tantas cosas, se dicen muchas cosas, y yo me pongo a analizar, y lo digo sin ánimo a ofender a nadie, sin ánimo de ningún enojo, uno se pone a analizar quiénes son los candidatos hoy en día”, expresó.

“¿Y por qué no puede hacerlo Nenecho? ¿Por qué no puede poner a consideración? Yo me callé mucho tiempo, muchas intrigas, mucha maldad, muchas mentiras que hasta hoy siguen saliendo”, sostuvo en plan de víctima.

“¿Y por qué he decidido presentar mi candidatura y tratar de obtener un curul? Porque hay una realidad, aquí el único que le va a poder defender a Nenecho, el único que va a poder decir las cosas como son, es Nenecho mismo, porque ningún concejal, ningún candidato a concejal, ningún director que formó parte de mi gabinete va a salir a defender, simplemente se van a callar y es mucho más fácil justificar la inutilidad de uno acusándole al otro”, sostuvo finalmente.