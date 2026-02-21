Antes que promesas llevamos hechos a los barrios, afirma Johanna Ortega

En el marco de la encuesta para definir la candidatura única a la Intendencia de Asunción por la oposición, que se realiza hoy sábado y mañana domingo, la precandidata Johanna Ortega brindó declaraciones en su Centro de Voluntarios, ubicado en Palma y O’Leary, donde además estuvo acompañada por precandidatas y precandidatos a concejalías.

En diálogo con ABC y otros medios, la parlamentaria explicó cómo funciona la encuesta y el trámite de tres minutos que los ciudadanos deben realizar ante los encuestadores debidamente identificados.

Indicó que su propuesta habla de traer un verdadero orden y no un simple eslogan, como fue la caótica gestión del acusado Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC), ex intendente obligado a renunciar y procesado por el caso de los “detergentes de oro”.

“Nosotros durante toda esta campaña intentamos ya demostrar lo que queremos hacer desde la intendencia municipal. Antes que promesas, llevamos hechos a los barrios, estuvimos iluminando plazas, dotando de parques a espacios públicos, haciendo festivales de música”, aseveró Ortega.

Deudas

Dijo que propone un “orden” que verdaderamente se traduzca en una mejora para los asuncenos y no aquel de Nenecho. “Que en realidad fue un desorden y un sobreendeudamiento que nos va a comprometer hasta el año 2035 respecto a las finanzas municipales, los préstamos que él ha adquirido”, recalcó.

En cuanto a la deuda municipal, explicó que debe ser renegociada, reduciendo costos fijos municipales y buscar alianzas público-privadas que permitan descomprimir los gastos rígidos de la Municipalidad de Asunción.