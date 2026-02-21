¿Johanna o Sole? Lo que tenés que saber sobre la encuesta que definirá a la candidata opositora

Hoy y mañana se desarrolla la encuesta para definir a la representante de la Alianza Unidos por Asunción que aglutinó a varios partidos de la oposición de cara a las próximas elecciones municipales a desarrollarse en octubre de este año. Como parte del consenso, de optó por el método de encuesta para elegir entre la exministra de Vivienda, Soledad Núñez y la diputada opositora, Johanna Ortega.

Los encuestadores arrancan su recorrido el sábado a las 7:00 h y terminarán su labor a las 19:00; en tanto que el domingo, el proceso se desarrollará de 7:00 a 14:00 h, según datos proporcionados por los equipos políticos.

¿Cuántas casas serán encuestadas y cómo las elegirán?

Los encuestadores tienen previsto visitar un total de 1008 casas de distintos barrios de Asunción. Para garantizar la transparencia del proceso, las casas son sorteadas al inicio de cada jornada y una vez que los encuestadores lleguen al lugar, se consultará si los habitantes son mayores de edad y votan en Asunción. Para elegir a la persona que responderá en nombre de esa casa, nuevamente se realizará un sorteo en un proceso que demandará unos pocos minutos.

¿Qué preguntarán los encuestadores y cómo reconocerlos?

Las casas sorteadas serán visitadas por cuatro personas: dos encuestadores y dos veedores en representación de cada equipo político. Todos deben portar un carnet que los identifique.

El proceso es anónimo. No se solicitarán datos personales ni se tomarán imágenes de los encuestados, pero sí se grabarán audios que posteriormente serán usados en cotejo final de los datos recogidos.

Resolución de conflictos y veredicto final

En caso de que durante el proceso se observe alguna irregularidad que requiera anular la muestra y volver a tomarla, el caso será derivado a un comité de resolución de conflictos que está conformado por tres representantes por cada equipo político.

Si los encuestadores logran recoger el total de muestras previstas para el domingo, los resultados podrían darse a conocer ese mismo día; aunque se hace la salvedad de que la definición está sujeta al aval de ambos equipos.