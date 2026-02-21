Asunción sufre abandono, caos y anarquía y el verdadero adversario lo tenemos en octubre, dice Sole Núñez

Núñez lanzó su mensaje a la ciudadanía en su puesto de comando, la sede del Partido Patria Querida (PPQ) acompañada por concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y referentes del Partido Democrático Progresista (PDP), entre otros. El gran ausente fue el cuestionado concejal liberal Augusto Wagner.

“Creemos que este es un momento muy importante que denota una madurez política, que también es el cierre de un proceso de conversación, de diálogo, de construcción, de consenso, de un mismo proyecto sólido”, aseveró Núñez.

Lea más: ¿Johanna o Sole? Lo que tenés que saber sobre la encuesta que definirá a la candidata opositora

Sostuvo que este proyecto opositor debe permitirles enfrentar “al viejo modelo que nos trajo hasta acá, a ese modelo perimido de la corrupción, de la mala administración, de la negligencia administrativa también en lo público, que ha dejado Asunción en el abandono, que ha dejado Asunción en el caos, en esta anarquía que tanto nos duele a todos los capitalinos”.

Dijo esto en alusión a la administración de Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC), intendente del 2020 al 2025, cuya gestión fue intervenida y obligado a renunciar con denuncias de presunto desvío de fondos y obras fantasmas. Actualmente, está acusado por la Fiscalía por el caso “detergentes de oro”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dejar las diferencias

“Somos capaces de dejar de lado muchas diferencias, que son sutiles, para enfocarnos en lo más importante, que es devolver la decencia a nuestra capital, que es poder ejercer una buena administración pública, que es poder construir una municipalidad cercana a la gente, que no le dé la espalda a la ciudadanía, una municipalidad que tenga la capacidad de acercar las soluciones y atacar esos dolores que afectan a tantos vecinos de nuestra capital”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos convencidos de que nos merecemos una mejor realidad, de que Asunción tiene que volver a ser esa ciudad que funcione, esa ciudad que escucha a sus vecinos, esa ciudad que cuida a su gente y que vuelve a inspirarnos orgullo. Y eso es lo que nos mantiene firmes en este camino, enfocado en el verdadero adversario que tenemos en octubre de este año”, concluyó.