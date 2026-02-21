Dani Centurión promete destruir el sistema corrupto de la Comuna y acusa a Arnaldo Samaniego

“Hoy, lastimosamente, tengo que decir eso, con el aprecio que le tengo a Arnaldo Samaniego. Le considero un amigo pero, políticamente, una terrible decepción. Yo busqué una unidad”, recalcó.

Dijo esto al señalar que buscó acordar con Samaniego una encuesta para definir al candidato único disidente y enfrentar con fuerza al cartismo en la interna municipal del 7 de junio, pero que solo “el silencio” le respondió.

“Camilo Pérez es un candidato impuesto por Santiago Peña. Él representa al gobierno de Santiago Peña, un gobierno absolutamente displicente, donde recae sobre ellos sospechas de corrupción. Ese mismo esquema quieren trasladar a la Municipalidad de Asunción”, remarcó.

En cuanto a su propuesta de gobierno para la Capital, Centurión prometió: “Voy a destruir ese sistema corrupto, clientelar y prebendario, desde el día uno. Mi mejor respaldo va a ser la participación y el control ciudadano. Van a terminar las cajas paralelas, esos esquemas de corrupción. En los primeros 100 días vamos a rendir cuentas en la Plaza de la Democracia“, subrayó.

Wiens presidente

Respecto a la imputación contra el presidenciable colorado Arnoldo Wiens (Añetete) por el caso Metrobús, sostuvo que el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Mario Abdo Benítez va a ser el próximo presidente de la República para el periodo 2028-2033 y que los cartistas no se dan cuenta que lo único que generaron es acrecentar la figura del aspirante presidencial a nivel nacional “y eso va a caer sobre su propio peso”.

Sobre la presunta injerencia política en la Fiscalía General del Estado (a cargo de Emiliano Rolón) para imputar a Wiens y darle el sobreseimiento a Ramón Jiménez Gaona, ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, contestó que “hay muchísimos fiscales buenos pero, lastimosamente, desde la cabeza a un grupo de fiscales están totalmente arrodillados al poder político de turno. La línea es bajar a todo aquel que se oponga al poder político actual, al régimen actual”, finalizó.