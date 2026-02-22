Política
22 de febrero de 2026 - 11:40

San Juan Bautista: sin apertura en HC, Carmelo Ibarra inscribe su precandidatura a intendente por una chapa independiente

Carmelo Ibarra anuncia su precandidatura a intendente de San Juan Bautista por Honor Colorado.
Carmelo Ibarra anuncia su precandidatura a intendente de San Juan Bautista.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El presidente de la seccional colorada 231, Gumersindo Corvalá, de la capital de Misiones, Carmelo Ibarra, señaló que, tras la negativa de la dirigencia de Honor Colorado de abrir la chapa en esta ciudad, decidió abandonar el movimiento e inscribir su precandidatura a intendente por un movimiento independiente denominado General Bernardino Caballero, con el objetivo de continuar con su proyecto.

Por Jesús Riveros

Semanas atrás anunciaron que aparentemente se abriría la chapa del movimiento Honor Colorado (HC) para la precandidatura a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, donde pugnan en las elecciones internas el actual intendente municipal, José Luis Benítez y el presidente de seccional local Carmelo Ibarra.

La apertura de la chapa no fue posible, pese a la insistencia ante toda la dirigencia por parte de Carmelo Ibarra. Ante esta situación, decidió abandonar el movimiento Honor Colorado e inscribirse por un movimiento independiente denominado General Bernardino Caballero.

Lea más: Fuerza Republicana rompe acuerdo y lanza precandidato propio en Ayolas

“Estábamos dentro del movimiento oficialista, yo vengo militando dentro del movimiento departamental hace varios años, y no se pudo dar la apertura de chapa por cuestiones que yo desconozco. Lastimosamente no se dio como en el de San Ignacio y en San Miguel la apertura de chapa. Entonces, muy a pesar mío, tuve que retirarme del equipo departamental y buscar por fuera”, indicó Ibarra.

“Somos un grupo de personas, jóvenes y adultos, profesionales, que quieren el bien común para San Juan Bautista. Entonces decidimos candidatar por el movimiento General Bernardino Caballero, totalmente independiente, que busca devolverle a nuestra ciudad el lugar que le corresponde como cabecera, como capital del departamento de Misiones”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy