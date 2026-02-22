San Juan Bautista: sin apertura en HC, Carmelo Ibarra inscribe su precandidatura a intendente por una chapa independiente

Semanas atrás anunciaron que aparentemente se abriría la chapa del movimiento Honor Colorado (HC) para la precandidatura a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, donde pugnan en las elecciones internas el actual intendente municipal, José Luis Benítez y el presidente de seccional local Carmelo Ibarra.

La apertura de la chapa no fue posible, pese a la insistencia ante toda la dirigencia por parte de Carmelo Ibarra. Ante esta situación, decidió abandonar el movimiento Honor Colorado e inscribirse por un movimiento independiente denominado General Bernardino Caballero.

“Estábamos dentro del movimiento oficialista, yo vengo militando dentro del movimiento departamental hace varios años, y no se pudo dar la apertura de chapa por cuestiones que yo desconozco. Lastimosamente no se dio como en el de San Ignacio y en San Miguel la apertura de chapa. Entonces, muy a pesar mío, tuve que retirarme del equipo departamental y buscar por fuera”, indicó Ibarra.

“Somos un grupo de personas, jóvenes y adultos, profesionales, que quieren el bien común para San Juan Bautista. Entonces decidimos candidatar por el movimiento General Bernardino Caballero, totalmente independiente, que busca devolverle a nuestra ciudad el lugar que le corresponde como cabecera, como capital del departamento de Misiones”, agregó.

