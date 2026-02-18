Fuerza Republicana rompe acuerdo y lanza precandidato propio en Ayolas

El abogado y comunicador Gabriel Alfonzo (ANR – FR) comunicó oficialmente que se presentará como precandidato a intendente de Ayolas por el movimiento Fuerza Republicana. El anuncio se concreta a pocas semanas de que FR, Colorado Añetete y Causa Republicana firmaran un acuerdo político conjunto.

En ese entonces, se había anunciado como precandidato al capitán de bomberos y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ingeniero José Mutti (ANR). El acuerdo buscaba fortalecer la disidencia frente al oficialismo local. Sin embargo, diferencias internas derivaron en el quiebre del bloque político. La ruptura modificó el escenario electoral previsto inicialmente.

Tras la ruptura, Alfonzo explicó que desde finales de octubre de 2025 se venían desarrollando conversaciones con referentes como el ingeniero Christian Cuevas (ANR – Causa Republicana) y Víctor Achar (Añetete), con el objetivo de lograr la unidad. A finales de enero pasado, los sectores de la disidencia colorada habían oficializado el acuerdo y la precandidatura única de Mutti.

El objetivo era enfrentar al oficialismo, representado por el jefe de gabinete municipal, abogado Christian Rolón (ANR – HC). No obstante, días después surgieron situaciones que motivaron un análisis interno. Estas circunstancias derivaron en la ruptura definitiva de la disidencia, dejando sin efecto el acuerdo político firmado.

Posteriormente, el movimiento Fuerza Republicana resolvió presentar su propia precandidatura a la Intendencia, además de una lista de precandidatos a concejales municipales. Según indicaron, la nómina está integrada por jóvenes y profesionales de la comunidad.

Actualmente, el equipo político se encuentra trabajando en los ajustes procesales correspondientes. Alfonzo afirmó que el sector competirá con estructura propia dentro de la interna partidaria.

“Lo importante aquí es que vamos a tener vuelo propio”, expresó el precandidato. Añadió que la definición dependerá de la capacidad electoral de cada equipo político.

