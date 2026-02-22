Sole Núñez, candidata: defienden acuerdo, pero admiten que el mecanismo “no es perfecto”

El concejal liberal Félix Ayala sostuvo que la evaluación del proceso “es positiva” y recordó que la articulación comenzó en agosto de 2024, con una serie de acercamientos entre distintos sectores de la oposición capitalina.

Según explicó, hitos como la votación de la mesa directiva en la Junta Municipal y actividades de movilización ciudadana permitieron generar confianza entre referentes de diferentes partidos y movimientos.

“Fue un proceso largo en el que fuimos anteponiendo coincidencias por encima de las diferencias”, señaló Ayala, quien forma parte del equipo político de Soledad Núñez.

Lea más: Soledad Núñez es la candidata a intendenta por la alianza Unidos por Asunción

El debate sobre el mecanismo

Uno de los puntos más sensibles fue la definición del método para elegir a la candidata. Mientras algunos sectores defendían la realización de internas abiertas, otros planteaban alternativas ante las limitaciones legales y los plazos electorales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayala reconoció que el mecanismo consensuado —una encuesta— “no es perfecto”, pero argumentó que la interna partidaria tradicional podía restringir la participación al padrón liberal, dejando fuera a otros sectores de la alternancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La democracia es un camino, no un destino”, afirmó el concejal, al tiempo de recalcar que Núñez deberá igualmente competir en las internas formales correspondientes antes de las municipales de octubre.

Lea más: Asunción sufre abandono, caos y anarquía y el verdadero adversario lo tenemos en octubre, dice Sole Núñez

Críticas al sistema y al Partido Colorado

En su argumentación, Ayala cuestionó cambios en el calendario electoral y en la normativa que, a su criterio, dificultaron la posibilidad de una interna a padrón abierto como la realizada en 2022 en el marco de la Concertación.

También comparó el proceso con decisiones adoptadas por el Partido Colorado en otras candidaturas nacionales y municipales, señalando que esos mecanismos tampoco estuvieron exentos de acuerdos de cúpula.

Lea más: “La unidad es el camino para las elecciones”, remarcó Johanna Ortega

La postura de Noelia Díaz

Por su parte, la precandidata a concejala Noelia Díaz, del equipo de Johana Ortega, admitió que su sector defendía la realización de internas, pero que decidió respetar el compromiso asumido en el marco del acuerdo opositor.

“Nuestra posición siempre fue ir a internas, pero cedimos en parte en función del objetivo común: recuperar la Municipalidad de Asunción”, expresó.

Díaz subrayó que el proceso de unidad debe servir para diseñar, a futuro, un sistema más participativo que evite percepciones de “acuerdos entre cuatro paredes”.

“Si estamos iniciando este camino de construcción, trabajemos para que en las próximas elecciones podamos elegir efectivamente entre todos y todas”, remarcó, dejando en claro que no considera que el mecanismo utilizado deba repetirse en 2028.

El desafío: llegar unidos a octubre

La alianza “Unidos por Asunción” buscará enfrentar al Partido Colorado en las municipales previstas para octubre. Tanto Ayala como Díaz coincidieron en que la prioridad es sostener la unidad y consolidar una propuesta que conecte con el electorado capitalino.