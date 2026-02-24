Peña premia con un “zoquete” a Nelson Mora, exasesor de Nenecho

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, firmó el decreto N° 5547, con fecha 24 de febrero, por el cual nombra a Nelson Alcides Mora Peralta, en el cargo de asesor n el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a cargo de Juan Carlos Baruja, quien es senador colorado cartista con permiso.

Mora, en su momento, fue jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción tras el nombramiento de su hermano, Federico Mora, como viceministro de Educación y luego en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), cargos de los que fue destituido del cargo tras una denuncia de supuesto abuso a menor de edad.

Asimismo, Nelson Mora ocupó el cargo en la Comuna hasta la intervención municipal a la gestión del intendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez (acusado en el proceso “detergentes de oro”, quien renunció en el 2025 tras la presión del movimiento Honor Colorado para evitar elecciones municipales adelantadas en la capital del país.

Intervención

El entonces interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, apartó a Nelson Mora un día después de iniciar la intervención y designó a Sara Cristina Martínez Candia como directora general de Gabinete.

Conforme los datos, Nelson Mora Peralta también fue jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, asesor de Gabinete en el Indert y excandidato a concejal de Asunción.

Actualmente es presidente de la Seccional Colorada N° 37 de Capital.

Nelson Mora Peralta es abogado, egresado de la Universidad de Salamanca, España, con una maestría en Justicia Criminal en la Universidad de Utrecht, Holanda.

Su padre es Nelson Alcides Mora Rodas, exjuez, exprocurador general, ministro de Defensa (gobierno de Nicanor Duarte Frutos) y exembajador en Colombia y Egipto.