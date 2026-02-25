Comisión Permanente aprueba declaración que insta a Peña a destituir a Eddie Jara de Petropar

La iniciativa presentada por el diputado Miguel Martínez (PLRA) había enfrentado varios intentos fallidos de tratamiento y una férrea oposición por parte del senador cartista Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista en el Senado, quien volvió a oponerse en la fecha.

El documento sostiene que Petropar es una empresa pública estratégica cuya gestión impacta directamente en la economía nacional y en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.

La declaración insta al Poder Ejecutivo a disponer la destitución del presidente de Petropar, en atención a cuestionamientos públicos y observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.

Se exhorta también al Ejecutivo a garantizar el esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y la protección del interés público.

El eje de las críticas se encuentra en inconsistencias detectadas por la Contraloría en las declaraciones patrimoniales de Eddie Jara.

Según informes oficiales, el año pasado la CGR identificó: Movimientos financieros llamativos en cuentas personales, millonarios pagos en efectivo realizados con tarjeta de crédito y operaciones sin trazabilidad clara.

Estos elementos alimentaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos y de la opinión pública, al tratarse del titular de una empresa estatal clave en el mercado de combustibles.

La postergación impulsada por Néstor Castellano

Otro antecedente clave se registró el 28 de enero, cuando el diputado colorado cartista Néstor Castellano mocionó la postergación por 15 días del tratamiento del proyecto de declaración. La propuesta de Castellano fue aprobada por la mayoría oficialista y sus aliados.

El hecho generó cuestionamientos debido a que Castellano figura como propietario de una estación de servicios del emblema Petropar en Capiatá.

Según su declaración jurada, obtuvo un préstamo hipotecario en el banco Basa por G. 3.332.785.838 para la construcción del surtidor sobre la avenida Rojas Cañada. Además, se registra un crédito con el particular Ramón Patrocinio Acosta por G. 259.953.000 para el mismo establecimiento.