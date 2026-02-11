Cartistas vuelven a blindar a Eddie Jara y dejan sin quorum la Comisión Permanente

Los senadores cartistas Natalicio Chase y Patrick Kemper abandonaron la sesión, lo que impidió el tratamiento del documento. La maniobra fue interpretada como un nuevo blindaje político al titular de la petrolera estatal.

El proyecto de declaración, presentado por el diputado Miguel Martínez (PLRA), solicita formalmente al Poder Ejecutivo la destitución de Eddie Jara ante los cuestionamientos públicos sobre su gestión, las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR) y la afectación a la confianza institucional y la transparencia en la administración de una empresa estratégica para el Estado.

El diputado Martínez busca con la norma “instar al Poder Ejecutivo a disponer la destitución del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), en atención a los cuestionamientos públicos y a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República”.

Además, exhorta a garantizar el esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y el resguardo del interés público.

En su exposición de motivos, Martínez argumentó que la situación compromete la credibilidad institucional y la confianza ciudadana, recordando incluso que el propio presidente de la República, Santiago Peña, ha sostenido que ningún funcionario debe sentirse cómodo en su cargo sin evaluación permanente.

Diputado con estación había pedido la postergación

No es la primera vez que el cartismo frena el tratamiento del pedido de destitución. El pasado 28 de enero, el diputado colorado cartista por Central, Néstor Castellano, mocionó la postergación por 15 días del tratamiento del proyecto. La propuesta fue aprobada por la mayoría oficialista y sus aliados.

El hecho llamó la atención debido a que Castellano figura como propietario de una estación de servicios del emblema Petropar en Capiatá.

Según su declaración jurada de bienes, posee un préstamo hipotecario en el banco Basa por G. 3.332.785.838 para la construcción del surtidor en la zona de la avenida Rojas Cañada. También registra un crédito con el particular Ramón Patrocinio Acosta por G. 259.953.000 para la construcción del mismo establecimiento.

La coincidencia entre su condición de operador comercial del emblema Petropar y su iniciativa para frenar el tratamiento del pedido de destitución generó cuestionamientos desde sectores opositores.

El trasfondo del conflicto se encuentra en las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República en las declaraciones patrimoniales de Eddie Jara.

El año pasado, la CGR identificó movimientos financieros llamativos en sus cuentas, millonarios pagos en efectivo realizados con tarjeta de crédito y operaciones sin trazabilidad clara.

La Contraloría confirmó que Jara presentó recientemente una serie de documentos para justificar dichas operaciones, los cuales se encuentran en análisis técnico.

En su exposición de motivos, el diputado Miguel Martínez subrayó que las observaciones de la Contraloría, sumadas a los cuestionamientos de público conocimiento, han generado una situación que compromete la credibilidad institucional. Sin embargo, con la falta de cuórum registrada en la sesión de la fecha, el proyecto vuelve a quedar en suspenso.