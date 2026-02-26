Le dispararon por defender la democracia y ahora el PLRA le excluye

El 9 de febrero último Edgar Acosta fue rescripto como candidato N° 15 a miembro del Directorio Nacional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dentro del movimiento “Nuevo Liberalismo”, sector que lidera el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y cuyo candidato a presidir el partido es el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros.

Sin embargo, apoderados del “Nuevo Liberalismo” días después pidieron al Tribunal Electoral Independiente (TEI), órgano presidido por Gustavo Bernal, reemplazar su nombre por Osvaldo Gómez, concejal de San Lorenzo leal a Estigarribia.

Lea más: Principales listas del PLRA inscriben a sus “leales” para miembros del Directorio

Acosta denunció que la orden de excluirlo vino de Ricardo Estigarribia por haber apoyado e integrado el gabinete de Miguel Prieto, ex intendente de Ciudad del Este y aspirante presidencial. Dijo que a esto se suma haber competido contra el propio Estigarribia en la interna liberal para la gobernación de Central con miras a las elecciones generales del 2023.

“No tengo nada que ver en peleas entre Prieto y Estigarribia, solo quiero que me den la oportunidad de candidatarme. Mientras no tenga eso, ni siquiera puedo hacer campaña”, sostuvo Acosta.

Dijo que el pedido de reemplazarlo fue presentado irregularmente sin su nota de renuncia y que por ello accionó ante el Tribunal Electoral Independiente (TEI), que hasta la fecha dilata una decisión. “Presenté una nota con mi abogado, debía ser un simple trámite, pero el TEI no saca la resolución”, comentó.

Lamentó que su propio partido lo trate de esta manera después de haber recibido un disparo -de un policía- en el rostro para defender al PLRA y a la democracia paraguaya durante el intento de instalar una enmienda mau (inconstitucional) el 31 de marzo de 2017 en la calle El Paraguayo Independiente, al costado del Congreso.

Al señalarle que su exclusión viene de un movimiento y no de todo el partido, el exparlamentario insistió en responsabilizar al PLRA porque el TEI es un órgano institucional.

“No tengo porqué callarme, no me callé ante (el dictador Alfredo) Stroessner, no me voy a callar por una candidatura”, manifestó Acosta. Narró que el propio Alcides Riveros lo invitó a sumarse a la lista dada su experiencia parlamentaria y trayectoria, pero que al pedirle explicaciones por su exclusión, le dijo que no había tenido intervención en la misma.

Desde el Nuevo Liberalismo, su apoderado Cristian González contestó: “Se ha solicitado la sustitución y está a consideración del TEI”. No hubo comentarios sobre el trasfondo.