Principales listas del PLRA inscriben a sus “leales” para miembros del Directorio

El Nuevo Liberalismo Lista 3, cuyo líder es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, tiene como candidato a presidente del PLRA al intendente de Fernando de la Mora Alcides Riveros; para la vicepresidencia al diputado Antonio Buzarquis y para la vicepresidencia segunda a Julia Victoria Rivas Almirón.
Para miembros del Directorio Nacional el candidato en el puesto N° 1 es el gobernador de Itapúa Francisco Javier Pereira Rieve, 2) Agustín Miguel Saguier Abente, 3) Sonia Concepción Fleitas Ovelar, 4) José Severo Ríos Núñez, 5) Horacio Carísimo Ocampo, 6) la diputada Dalia Estigarribia, 7) el diputado Ariel Villagra Sosa, 8) Diego Armando Riveros González, 9) Horacio Ortiz Albrecht, 10) el diputado Rodrigo Daniel Blanco Amarilla, 11) Óscar González Drakerford, 12) Gustavo Javier Cano Barrios, 13) Pedro González Ramírez, 14) Fabiola Vanesa Galeano Chamorro y 15) el exdiputado Édgar Acosta Alcaraz.
En el puesto N° 16 figura Holder Wilfred Kennedy Ortiz, 17) Waldino Monte de Oca, 18) Juliana María Boccia Amarilla, 19) Liz Regina Ríos Irala, 20) Silvio Andrés Peña Saldívar, 21) Sonia Elizabeth Medina Figueroa, 22) Miguel Martínez Núñez, 23) Daniel Rojas López, 24) Daniel Pereira Benítez, 25) Óscar Eligio Rotela Clari, 26) David Atilio Llano Pereira, 27) Nilsa Porasy Carmita Sánchez Vergara, 28) Fabio Almada Duarte, 19) Pedro Ricardo Arias y 30) César David González López.
Villalba y efrainistas
Por su parte el movimiento Frente Radical Lista 9 postula al senador Éver Villalba para la presidencia del PLRA, a Efraín Alegre (hijo) a la vicepresidencia primera y a Zulma Ycassatti de Acevedo para la vicepresidencia segunda.
Como miembros del Directorio Nacional en el puesto N° 1 figura el senador Líder Santiago Amarilla Ríos, 2) Vidala Hastanasilda Franco Medina, 3) el diputado Diosnel Aguilera Rojas, 4) Alba Talavera, 5) Celso Maldonado, 6) María Lorena Segovia Azucas. 7) Lilian Carolina Zayas Notari, 8) Luis Alberto Wagner, 9) Mirna Estela Ríos Ojeda, 10) Nery Olmedo, 11) Sergio Ortega Areco, 12) Juan Ramón Cohene Acuña, 13) Yany Duarte, 14) Juan Bartolomé Ramírez y 15) Rossana Alexandra Rojas Galeano.
En el puesto N° 16 está Regina Barrios; 17) Ailsa María Yambay, 18) Gustavo Arturo Ojeda, 19) Víctor José Risso Medina, 20) Carlos Alberto Núñez, 21) Líder Fabián Almada, 22) Rosa Daniela Acosta Denis, 23) Félix Arrúa, 24) Carlos Alberto Cantero Aquino, 25) Jazmín Girala, 26) Benita Jara Cañiza, 27) Juan Manuel Benítez, 28) Alba Invernizzi, 29) Robert Bento, 30) Maricel Ortega.
Liberocartistas
El movimiento liberocartista Dialogo Azul Lista 100 inscribió al senador Dionisio Amarilla como candidato a presidente, a la senadora Noelia Cabrera como vicepresidenta primera y a Clementino Portillo para la vicepresidencia segunda.
Como candidatos a miembros nacionales del Directorio del PLRA fueron inscriptos: 1) la ex jueza, ex fiscala y ex ministra Nuria Isnardi, esposa del senador cartista Orlando Penner , 2) Héctor Céspedes, 3) Blanca Lila Mignarro, 4) el intendente de Presidente Franco Roque Godoy, 5) Andrés Rojas Feris, 6) Octavio Schapt, 7) Basilisa Vázquez, 8) César Ferreira, 9) Julio César Villalba, 10) Darío Cabral, 11) Lupe Bernal, 12) Edu Giménez, 13) Eva De Witte, 14) Daniel Villordo y 15) Pedro A Chin Lin.
En el puesto N° 16 está Estela Rolón, 17) Sannie Ibarrola, 18) Isaac Rojas, 19) Delio Saldívar, 20) Fidel León, 21) Naty Fretes, 22) Sinfo Benítez, 23) Dany Báez, 24) Adajaime Pavei, 25) Vicente Denis, 26) Laly Parra, 27) Tapi Enciso, 28) Wilma Bareiro, 29) Mirna Ortiz De Goldner y 30) Félix Ibáñez.