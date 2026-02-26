Proponen destinar 5% del impuesto selectivo para obras en Asunción

Enrique Wagener entregó el lunes en mesa de entrada del Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un fondo especial de infraestructura para la ciudad de Asunción.

El abogado explicó que el borrador del proyecto surgió tras conversaciones con el senador Arnaldo Samaniego, precandidato a la intendencia de la capital.

Según argumentó, la capital enfrenta un círculo vicioso de endeudamiento: “Estamos pagando interés tras interés, nos endeudamos y con las deudas nuevamente pagamos intereses”, sostuvo.

El proyecto plantea crear un fondo específico, separado de la cuenta única, destinado exclusivamente a obras de infraestructura urbana como desagüe pluvial, cloacal, veredas, calles y espacios públicos.

Lea más: “Trampa mortal”: advierten sobre denuncia penal por obras inconclusas en cuenca Santo Domingo

El argumento: 1,3 millones de personas “usan” la ciudad, pero pocos pagan impuestos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la desigualdad tributaria que —según Wagener— afecta a Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que unas 1.300.000 personas ingresan diariamente a la capital, mientras apenas 250.000 contribuyentes pagan impuestos inmobiliarios y patentes comerciales.

Con ese argumento, propone que el 5% del ingreso bruto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) generado por combustibles, bebidas alcohólicas, azucaradas y otros productos sea transferido automáticamente al nuevo fondo de infraestructura.

Para 2026, el ISC proyecta recaudar unos US$ 480 millones. El 5% equivaldría a aproximadamente US$ 30 millones anuales.

El fondo, aseguró, estaría bajo control de la Junta Municipal y con fiscalización semestral de la Contraloría General de la República.

Lea más: Asunción: cloaca salió a “palmear” por el Centro

Fondos blindados

Wagener insistió en que se trataría de “fondos blindados”, con destino exclusivo a obras. No obstante, la iniciativa genera interrogantes, principalmente debido a la mala gestión que caracteriza la administración municipal desde hace años.

El proyecto contempla que la ley entre en vigencia recién en 2027, lo que coincide con el próximo periodo municipal. El propio Wagener expresó su deseo de que sea Samaniego quien administre los recursos si accede a la Intendencia.

Cabe recordar que Samaniego fue impulsor de la denominada “ley de capitalidad”, que también habilitó transferencias especiales para la ciudad.