Asunción: cloaca salió a “palmear” por el Centro

La emblemática esquina de Palma e Iturbe, en pleno Centro Histórico de Asunción, presenta hoy una imagen desoladora para el turismo local. Aguas cloacales inundan el asfalto de la calle más representativa y transitada de la capital. Lo que debería ser un paseo cultural, sede de las tradicionales “palmeadas”, se transformó en un foco de contaminación insoportable.

Hace varios días que un desagüe cloacal vierte sus desechos en plena calzada. Las aguas verdes y sus pestilentes olores se esparcen por varias cuadras, afectando la experiencia de todos los transeúntes. Esta situación empaña las actividades y el movimiento cultural que hasta ahora caracterizan a esta zona de la ciudad.

Lea más: Casa Zanotti: se cumplen 13 años de desidia municipal en el centro histórico de Asunción

Llama la atención que el vertido surge precisamente debajo del Espacio Cultural Staudt, inaugurado recientemente y la sede central de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). El líquido brota de un caño ubicado sobre la acera, proveniente de la vereda de esta imponente estructura recuperada para la ciudadanía.

Resulta paradójico que el epicentro del problema coincida con la ubicación de estas oficinas públicas. El caudal de aguas servidas parece tener una relación muy cercana con los cimientos del edificio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Casa Staudt

El histórico inmueble tiene sus raíces a finales del siglo XIX, y perteneció a familias renombradas de la capital. Uno de sus propietarios unificó los lotes e impulsó las primeras edificaciones de este predio. Su valor patrimonial está vinculado intrínsecamente al desarrollo urbano del centro de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A inicios del siglo XX, la firma argentina Staudt y Compañía convirtió el sitio en una gran casa comercial. Fue un punto referencial para la importación de productos europeos y americanos en Asunción. Durante décadas, el edificio Staudt fue motor económico y social del circuito histórico capitalino.

Lea más: Asunción: baches generan caos en ingreso y salida del microcentro

A partir de fines de la década de los setentas, el edificio tuvo diversos usos comerciales. Su recuperación como espacio público se dio en el marco del Plan Nacional por los 500 años de la ciudad. El presidente Santiago Peña inauguró este renovado espacio cultural en abril del año pasado.