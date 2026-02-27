Cambyretá: Denuncian por usurpación de cargo a presidente de la Junta Municipal y a ediles suplentes

La Junta Municipal de Cambyretá emitió un comunicado en su página oficial de Facebook, donde informó a la ciudadanía de la “separación del cargo” de tres concejales colorados opositores. En una sesión extraordinaria y sin cuórum legal, seis concejales hicieron jurar a tres suplentes para poder realizar una sesión exprés de menos de 12 minutos.

En consecuencia, los afectados, Ever Bareiro (ANR); Diego Sanguina (ANR); y Diego Colmán (ANR), bajo la representación legal de los abogados Rubén Paredes y Juan José Giménez, presentaron denuncia ante el Ministerio Público este viernes, por la comisión de los supuestos hechos punibles de “usurpación de funciones públicas, coacción contra la participación política y otros hechos punibles conexos”.

En la denuncia, solicitan la investigación del presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA), bajo la figura de “instigador”, mientras que los concejales suplentes, bajo la comisión del hecho punible de usurpación. Los concejales suplentes señalados serían de Ida Piris (ANR); Marian Aranda (ANR); y Néstor Acuña (ANR).

Por su parte, el concejal Chávez no respondió la comunicación que realizamos para solicitar su versión; no obstante, permanecemos abiertos a si desea referirse al tema.

Los hechos denunciados

Concejales municipales de Cambyretá denunciaron que el bloque oficialista (cartistas y liberocartistas) cambió la sede de una sesión extraordinaria que se realizó “kañyhápe”, la mañana del martes 24 de febrero, con el fin de sancionar el acta de la reunión anterior.

En consecuencia, quedó aprobada la ejecución presupuestaria del intendente Jaime Hinterleitner, colorado cartista y candidato al rekutú para las siguientes internas de la ANR.

En la sesión, el presidente de la junta convocó a tres suplentes para reemplazar a concejales titulares, bajo la premisa de que el reglamento interno lo habilita a realizar estos cambios ante tres faltas injustificadas.

Entretanto, los concejales opositores manifestaron que el recinto donde se realizó la sesión, un salón municipal ubicado en la compañía Cambyretá Centro, estaba ubicado a 16 kilómetros de la sede original de la Junta Municipal.

Sesión exrprés

El cambio de sede impidió que los seis opositores llegaran a tiempo, antes de que se orquestara la sesión que duró poco más de 11 minutos. Cuando llegaron al sitio, hallaron la puerta principal cerrada con cadenas y candado, además de custodia policial.

Por su parte, el bloque oficialista alegó una supuesta amenaza que recibió el presidente de la junta, por lo que decidió cambiar la sede convenientemente.

Sobre la comunicación de los cambios, manifestaron que se realizaron en los domicilios de cada concejal, y que, en el caso específico de los seis opositores, no se encontraban en el momento de la notificación.

Los ediles reclaman que se trata de un atropello del cartismo, además de que no les dieron oportunidad de realizar pedidos de informe, ante presunciones de mal manejo del dinero público, como pagos a “asesores externos”, que a la par son candidatos a concejales por el movimiento Honor Colorado.

Mantienen postura

A través de un comunicado en redes sociales, la Junta Municipal informó sobre la expedición de las resoluciones 16/2026 y 18/2026, donde dejan constancia de la “situación real de los ediles”, como de los respectivos suplentes.

Según refiere en el mismo, “todas las actuaciones fueron realizadas con estricto apego a la normativa aplicable y resguardo del interés general de la ciudadanía”.

Según los afectados denunciantes, la institución les niega el acceso a las resoluciones, por lo que también solicitaron a la Fiscalía un allanamiento a la sede de la Junta Municipal para acceder a los documentos oficiales de la sesión que consideran irregular.