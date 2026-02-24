Atropello cartista para aprobar ejecución presupuestaria del intendente de Cambyretá

Concejales municipales de Cambyretá denunciaron que el bloque oficialista (Cartistas y liberocartistas) cambió la sede de una sesión extraordinaria que se realizó “kañyhápe”, esta mañana, con el fin de sancionar el acta de la reunión anterior.

En la misma se aprobó el acta de la sesión anterior y en consecuencia quedó aprobada la ejecución presupuestaria del intendente Jaime Hinterleitner, colorado cartista y candidato al rekutú para las siguientes internas de la ANR.

Los ediles manifestaron que la misma sesión no tendría validez, porque se desarrolló sin quórum legal, debido a que solamente seis concejales estuvieron presentes, de los 12 que componen el cuerpo colegiado, y tildaron de irregular el juramento de los tres ediles suplentes, lo que les daba los números para aprobar la ejecución presupuestaria.

Además, los concejales opositores manifestaron que el recinto donde se realizó la sesión, un salón municipal ubicado en la compañía Cambyretá Centro, estaba ubicado a 16 kilómetros de la sede original de la Junta Municipal.

Los ediles reclaman que se trata de un atropello del cartismo, además de que no les dieron oportunidad de realizar pedidos de informe, ante presunciones de mal manejo del dinero público, como pagos a “asesores externos”, que a la par son candidatos a concejales por el movimiento Honor Colorado.

“Se regalaron”, dijo el presidente de la Junta

El presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA), afirmó que los ediles opositores no se presentaron a las sesiones que convocó de manera extraordinaria y la ordinaria del lunes, por lo que, según él, el reglamento interno le habilita a “llamar a los suplentes para tener quórum”.

Indicó además que los concejales sancionados “se regalaron” al no asistir a las convocatorias que realizó. Dijo que las notificaciones se realizaron a los concejales en sus domicilios, pero que los mismos “no estaban”.

Se mostró ofuscado ante la consulta de por qué el apremio para celebrar la sesión, e indicó que hicieron la sesión “para evitar ser agredidos por los concejales disidentes”. Refirió además que no tenían la intención de que los concejales no lleguen a presentarse de manera deliberada, aunque los hechos apunten a otra situación.

Negó que la sesión se haya realizado de manera secreta, porque los ediles fueron notificados. Participaron de la sesión los concejales Critian Matoza (PLRA); María Runque (PLRA); Nésto Valenzuela (ANR-HC); Miriam González (ANR-HC); Gladys González (ANR-HC); y el presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA).

Fueron “sancionados” y cambiados los ediles opositores Ever Bareiro (ANR), Diego Sanguina (ANR) y Diego Colmán (ANR). En su reemplazo juraron de manera irregular Marian Aranda (ANR); Ida Piris (ANR); y Néstor Acuña (ANR).

Atropello a la junta

Los afectados manifestaron que en la sesión de aprobación se les negó la palabra y aprobaron con seis votos la ejecución presupuestaria. Posteriormente, en la sesión del lunes no dieron quórum, así como en una extraordinaria llamada para la noche.

En la segunda extraordinaria llamada para las 9:30, cuando llegaron a la Junta Municipal, se percataron de un cartel colocado en la puerta del baño, donde se notificaba del cambio de sede, que sería en un salón comunitario ubicado a 16 km del sitio.

Según detallaron, llegaron a las 9:43, todavía en tiempo reglamentado que se debe aguardar para iniciar una sesión, pero encontraron el recinto cerrado con candado y con custodia policial.

Minutos después, la sesión había terminado y se generaron discusiones entre los seis concejales opositores que llegaron al sitio, con los que sesionaron de manera “privada”.

Sesión express

La cuenta oficial en Facebook de la Junta Municipal de Cambyretá alzó un video en que se evidencia que la sesión se realizó en tan solo 11 minutos, desde el momento que hicieron jurar a los ediles suplentes hasta el cierre de sesión.

El concejal Ever Bareiro indicó que “es peligroso que se den este tipo de atropellos a la institucionalidad” y lamentó que colegas del mismo partido se presten a esta situación. Además, agregó que realizarán las denuncias correspondientes ante las instancias que ameriten.