¿Quién presidirá la ANR mientras Cartes está hospitalizado?

Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana y expresidente de la República, continúa internado en terapia intensiva en un hospital privado de Asunción luego de haber sufrido episodios de convulsión ayer, jueves.

Mientras se espera un nuevo parte médico sobre el estado de salud del exmandatario, han comenzado a darse discusiones sobre qué pasará con la conducción del Partido Colorado mientras Cartes permanece hospitalizado.

César Sosa, gobernador colorado cartista del departamento de Guairá, insinuó hoy la posibilidad de que el exsenador Juan Carlos Galaverna, vicepresidente primero de la ANR, asuma provisoriamente la presidencia del partido.

Lea más: Este es el mensaje de Mario Abdo Benítez por el estado de salud de Horacio Cartes

Sin embargo, Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, quien además tiene el cargo de secretario político de la ANR, dijo que tal decisión no ha sido tomada en el seno de la comisión ejecutiva del Partido Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hace falta ninguna designación”

En conversación con ABC Color, Baruja dijo creer que “no hace falta ninguna designación” de un reemplazante para Cartes en la presidencia de la ANR y expresó “mucha confianza y fe en la pronta y total recuperación del presidente de nuestro partido”.

Agregó que el Partido Colorado “funciona con normalidad” tras la internación de Cartes y sigue abocado a la preparación de las internas de la ANR previas a las elecciones municipales de octubre.

Lea más: Estado de salud de Horacio Cartes: ¿Qué dijo y pidió su hija Sol?

Baruja dijo haber hablado hoy con el senador Antonio Barrios, médico personal de Cartes, quien le manifestó que el expresidente de la República “amaneció muy bien y está avanzando favorablemente hacia su recuperación total”.