Ovelar descarta acefalía en la ANR mientras Cartes está hospitalizado

El expresidente Horacio Cartes evoluciona de forma positiva, mientras permanece hospitalizado en terapia intensiva desde el jueves pasado en el Sanatorio Migone de Asunción.

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar fue a visitar al exmandatario, aunque no pudo acceder a mismo. No obstante, mencionó que pudo conversar con el médico de cabecera del expresidente, su colega cartista Antonio Barrios.

“Está lúcido y conversa, está dentro de un proceso favorable. Es muy buen noticia y nos vamos contentos”, dijo.

Agregó que tienen la certeza absoluta que va a evolucionar rápidamente.

“El partido está bien estructurado”

Con relación a la “acefalía” en la conducción de la ANR con la hospitalización de Cartes, refirió que no existe inconveniente en cuanto a la operatividad del partido.

“Por suerte el partido está bien estructurado. Él ha cuidado todos los detalles para que el partido funcione orgánicamente, no hay inconveniente”, refirió.

Enfatizó que, con el reporte médico dado de hoy, son optimistas en el pronto retorno de HC.

Debate sobre una eventual presidencia provisoria

El gobernador colorado cartista del departamento de Guairá, César Sosa, había insinuado la posibilidad de que el exsenador Juan Carlos Galaverna, vicepresidente primero de la ANR, asuma provisoriamente la presidencia del partido.

“Hay que entender el contexto de las declaraciones y el orden de prelación del Ejectivo. Se pudo haber interpretado incorrectamente lo dicho por el Gobernador”, dijo Ovelar al respecto.

“Calé es vicepresidente y nadie duda de su capacidad, pero en este caso Cartes está evolucionando muy bien”, añadió.

Evita la polémica política

Al ser consultado sobre mezclar cuestiones políticas con el estado de salud de HC, respondió: “El partido sigue su lineamiento natural bajo la conducción de Cartes. No quiero entrar en la polémica porque son nuestros colegas que muchas veces la inexperiencia permite se presten a este tipo de interpretaciones”.

No quiso opinar sobre los cuestionamientos hacia los mensajes de apoyo al expresidente por parte de los adversarios políticos de Cartes, como Mario Abdo Benítez. “No quiero entrar en esa polémica”, remarcó.