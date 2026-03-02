Analizarán plan para prohibir celulares en las escuelas

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), convoca el 3 de marzo a su primera sesión del año con un orden del día de 13 puntos.

En el punto N° 8 figura la prosecución del estudio en particular del proyecto de ley “Que prohíbe totalmente el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas del Paraguay”.

Esta polémica propuesta, aprobada en general, pero quedando pendiente el estudio artículo por artículo, fue presentada por el diputado cartista José Rodríguez (ANR, HC), quien intimidado por la fuerte reacción de las asociaciones de padres prometió modificar la iniciativa a una “que regule” el uso de celulares en estos establecimientos.

El año pasado otros diputados sugirieron que la ley también debería incluir una regulación de celulares y redes sociales a los educadores, ya que hay trabajadores que se distraen en lugar de cuidar a los alumnos.

Pensiones por discapacidad

En el punto N° 2 se incluyó el proyecto de ley por el que se pretende dar pensión de un monto mínimamente digno y real para personas con discapacidad severa y limitante, algo que el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), había vetado.

En mayo de 2025 Peña había vetado totalmente un proyecto anterior que planteaba una pensión para personas con discapacidad con la excusa de que supuestamente era muy amplio y no tenía recursos suficientes, por lo que prometieron presentar nuevo texto en el que el universo de beneficiarios esté mejor acotado.

Sin embargo, el compromiso de elaborar otro proyecto jamás cumplió el cartismo, sino que lo hizo el diputado Roberto González (ANR, Añetete).

Radiología y alumnos de altas capacidades

En el punto N° 3 se tratará el plan de ley que regula la profesión de radiólogo, que ya tuvo media sanción del Senado en diciembre último, cuando también se dio media sanción al proyecto de ley de ejercicio de la obstetricia.

En el punto N° 6 se debe tratar el rechazo del Senado al proyecto de ley sobre asistencia a estudiantes de altas capacidades. Los senadores habían señalado que el objetivo del proyecto ya se encuentra contemplado en la Ley de Educación Inclusiva y que lo que realmente se requiere es una adecuada asignación presupuestaria.

Más tierras para San Alberto

En el punto N° 11 debe analizarse el proyecto de ley que aumenta la extensión del municipio de San Alberto, Alto Paraná. De esta manera incrementará en más de 250 hectáreas su extensión territorial para recuperar escuelas y cobrar impuestos.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se explica que, históricamente, la colonia Itaipyté fue considerada parte de San Alberto y que por supuestos errores de catastro pasaron al distrito de Itakyry.

“Dentro de ese sitio se encuentran asentadas instituciones educativas (Escuela Básica Nº 1516 Virgen de Fátima y el Colegio Nacional Itaipyté), en las cuales la Municipalidad de San Alberto ha realizado innumerables inversiones”, refiere el documento.