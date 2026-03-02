Cartes evoluciona “muy favorablemente” y podría regresar pronto a su casa, según ministro

Cuatro días después de haber sido hospitalizado en terapia intensiva luego de haber sufrido convulsiones, el expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), “evoluciona favorablemente”, según los últimos informes médicos.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, también secretario político de la ANR, se hizo eco de esas afirmaciones médicas y afirmó que el expresidente Cartes, internado en el sanatorio privado Migone de Asunción, “está evolucionando de manera muy favorable” luego de haber sido sometido a una operación en la que le fue implantado un marcapasos permanente.

“(Cartes) está saliendo de esta situación, probablemente en los próximos días, si no es tal vez hoy, esté regresando a su vivienda y cuando los médicos lo autoricen volverá a activar normalmente en sus actividades particulares, familiares y políticas”, dijo el ministro Baruja.

Aunque fue sedado e intubado a su llegada al Migone el pasado jueves, el expresidente Cartes fue desconectado del respirador la medianoche del sábado y ya recuperó la conciencia.

El ministro admitió que no pudo conversar aún personalmente con el expresidente, sino que solo habló con el senador Antonio Barrios, médico personal del exmandatario, y con algunos familiares.

Sin necesidad de reemplazo

La hospitalización del expresidente Cartes dio pie a discusiones sobre la posibilidad de que la ANR designe un reemplazante temporal para ocupar la presidencia del partido, una eventualidad que fue descartada por varios referentes del oficialismo colorado cartista.

El ministro Baruja ratificó esa línea afirmando que “próximamente el presidente va a estar retornando, va a seguir conduciendo el partido sin inconvenientes, no existe necesidad de ningún tipo de reemplazo”.

Agregó que la ausencia temporal del expresidente Cartes de la conducción de la ANR no afectará los preparativos que el partido tiene en curso de cara a las elecciones internas del próximo 7 de junio, en las que la ANR –y los demás partidos y entidades políticas del país- elegirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre.