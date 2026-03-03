Política
03 de marzo de 2026 - 19:20

Aprueban a medias subir pensión por discapacidad

Personas con discapacidad llegan hasta el portón de entrada de la Cámara de Diputados.
En mayo del año pasado, cuando Diputados oficialistas aceptaron el veto de Santiago Peña a aun proyecto similar previo, personas con discapacidad cerraron el portón de entrada de la Cámara de Diputados.

Casi a regañadientes, hoy en la Cámara de Diputados se aprobó en general y luego se postergó por 60 días el estudio en particular la propuesta legislativa que modifica la ley de Adultos Mayores, a a fin de aumentar el monto de la pensión para personas con discapacidad, que actualmente es de G. 160.000 al mes.

Por ABC Color

El proyecto que venía siendo postergado hace casi dos años por el cartismo y hoy a duras penas finalmente tuvo media sanción con aval del oficialismo, que no quiso quedar otra vez mal parado, ya que sería la segunda vez que dan la espalda a las personas con discapacidad. Fue luego de que en mayo del año pasado, el presidente Santiago Peña vetara totalmente una iniciativa similar.

En medio del debate se produjo un fuerte cruce entre el principal proyectista, diputado Roberto González (ANR, Añeteté) y el diputado cartista Miguel del Puerto, ya que este último alegó que supuestamente querían estudiar más la iniciativa para poder asignar realmente presupuesto y no una medida “populista”, como la planteada por González.

Para ver una salida intermedia y dar una mínima esperanza a personas con discapacidad, el diputado aliado cartista Hugo Meza planteó aprobar en general y crear una mesa de trabajo para -en un plazo de 60 días- tratar en particular (artículo por artículo) la reforma de ley.

En general el proyecto plantea modificar dicha ley que ya estipula un subsidio, a fin de eliminar el criterio de la edad (60 años) en caso de personas con discapacidad, y que sea universal. También ajustarían el monto. Falta definir criterios y porcentaje para acceder al beneficio.