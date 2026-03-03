Aprueban a medias subir pensión por discapacidad

El proyecto que venía siendo postergado hace casi dos años por el cartismo y hoy a duras penas finalmente tuvo media sanción con aval del oficialismo, que no quiso quedar otra vez mal parado, ya que sería la segunda vez que dan la espalda a las personas con discapacidad. Fue luego de que en mayo del año pasado, el presidente Santiago Peña vetara totalmente una iniciativa similar.

Lea más: Cuestionan a Peña por rechazo de ley que establecía pensión a personas con discapacidad

En medio del debate se produjo un fuerte cruce entre el principal proyectista, diputado Roberto González (ANR, Añeteté) y el diputado cartista Miguel del Puerto, ya que este último alegó que supuestamente querían estudiar más la iniciativa para poder asignar realmente presupuesto y no una medida “populista”, como la planteada por González.

Para ver una salida intermedia y dar una mínima esperanza a personas con discapacidad, el diputado aliado cartista Hugo Meza planteó aprobar en general y crear una mesa de trabajo para -en un plazo de 60 días- tratar en particular (artículo por artículo) la reforma de ley.

En general el proyecto plantea modificar dicha ley que ya estipula un subsidio, a fin de eliminar el criterio de la edad (60 años) en caso de personas con discapacidad, y que sea universal. También ajustarían el monto. Falta definir criterios y porcentaje para acceder al beneficio.