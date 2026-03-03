Concejal critica rendición del intendente de Areguá, Denis Torres

El intendente Denis Torres, el pasado 30 de enero, hizo una audiencia pública en la que simuló una rendición de cuentas, pero no presentó los “números finos” de los ingresos y egresos del 2025, sino más bien fue un arreo de vecinalistas, quienes reciben cheques municipales para la supuesta ejecución de obras, cuyos presidentes en su mayoría son hurreros colorados, según la denuncia.

Lea más: El intendente cartista de Areguá ningunea a Contrataciones Públicas

Luis Villalba indicó que la municipalidad cuenta actualmente con 240 funcionarios, 100 de ellos son funcionarios que ingresaron con Torres, y quienes son los que mantienen la estructura prebendaria en Areguá.

“Ahora hay 240 funcionarios, el municipio con 140 funcionarios funciona de la misma forma. El resto le asegura a Torres su posicionamiento político, pero con salario municipal”, criticó el concejal liberal.

Lea más: Aparece otra neponovia aregüeña, ahora en la Comuna

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó además que en la Junta Municipal, Torres tiene siete colorados leales y además dos liberales afines.

Uno de los fieles leales a Torres es el precandidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo, Luis Villarreal, quien durante sus años en la Junta Municipal avaló todas la irregularidades, incluyendo la aprobación de las rendiciones de cuentas anteriores y así blinda el puesto de su neponovia en la municipalidad.