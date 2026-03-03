Culminó plazo para oficializar candidatos de internas municipales

En el marco del cronograma electoral con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, feneció ayer el plazo para oficialización de precandidaturas de los diversos partidos y movimientos políticos.

En el Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026 se estableció el 2 de marzo como fecha límite para que los Tribunales Electorales oficialicen las precandidaturas de los movimientos internos.

Lea más: Sole Núñez apunta contra el modelo oficialista: “No estamos condenados a esta desidia”

Este paso es importante para que los precandidatos puedan participar de las elecciones internas a llevarse a cabo el próximo 7 de junio.

En tanto que el siguiente ítem del Cronograma Electoral definido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral establece que la propaganda electoral se podrá efectuar desde el martes 3 de marzo hasta el jueves 4 de junio a las 23:59, conforme al artículo 290 de la Ley N.° 7135/23, que señala que la propaganda electoral se extenderá desde el día siguiente a la oficialización de las candidaturas hasta 48 horas antes de la jornada de votación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Oficializa candidatura

Respetando el plazo, el Partido Patria Querida (PPQ) oficializó ayer la totalidad de sus candidaturas municipales, tanto para intendencias como para concejalías en todo el país.

En ese contexto, en Asunción se oficializó la candidatura de Soledad Núñez, en el marco de la alianza electoral “Juntos por Asunción” que representará al bloque opositor el 4 de octubre en las elecciones municipales.

Igualmente, se oficializaron las candidaturas de seis candidatos a concejales de la Capital que irán bajo la carpa de “Unidos por Asunción”, entre ellos los concejales Álvaro Grau, Jazmín Galeano, Pablo Callizo y el presidente del Equipo Joven del partido, Sebastián Garay.

PPQ presentará candidaturas en más de 60 distritos a nivel nacional, en su mayoría a través de alianzas.