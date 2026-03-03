Política
03 de marzo de 2026 - 18:26

Nuevo embajador de Taiwán se acredita en Paraguay

Iván Lee
El diplomático Iván Yueh-Jung Lee presentó esta tarde los originales de cartas credenciales ante el presidente Santiago Peña, en una ceremonia que se llevó a cabo en Palacio de López.

El diplomático Iván Lee presentó hoy sus cartas credenciales que lo acreditan oficialmente como nuevo embajador de Taiwán en Paraguay. Reemplaza en el cargo a José Han, quien culminó recientemente su misión en el país. Paraguay es el único aliado de la nación oriental en Sudamérica.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy las cartas credenciales de Iván Yueh-Jung Lee, quien es un destacado diplomático taiwanés con una trayectoria enfocada principalmente en América Latina.

En una ceremonia que se llevó a cabo esta tarde en Palacio de López, Lee se acreditó oficialmente como jefe diplomático del país oriental en Asunción, cargo que dejó vacante José Han, quien terminó su misión, semanas atrás.

Previamente, esta mañana, Lee presentó las copias de cartas credenciales ante el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

Conforme a los datos, Lee fue representante taiwanés en México (2025 – 2026), concretamente en la Oficina Económica y Cultural. También cumplió funciones de Director en el Ministerio (2022 – 2025), en el cargo de Director General de la Oficina de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA) de Taiwán.

También fue embajador en Nicaragua (2021), justo antes de que este país centroamericano rompiera relaciones diplomáticas oficiales con la isla en diciembre de 2021.

Paraguay, el único aliado Sudamérica

Paraguay es uno de los 12 aliados diplomáticos de Taiwán en el mundo y es el único en Sudamérica. En tanto, China considera a Taipéi una “provincia rebelde”, porque no está reconocida como estado por Naciones Unidas.