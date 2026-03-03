PLRA oficializa a 277 precandidatos a intendentes y prorroga exclusión a Acosta

Cumpliendo el cronograma, el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) oficializó ayer a sus precandidatos a intendentes y concejales cuyas inscripciones fueron remitidas a la Justicia Electoral.

En rueda de prensa en la sede partidaria, el titular el TEI liberal, Gustavo Bernal, dijo esta mañana que la agrupación cerró el cronograma con más de 1.500.000 afiliados y se reportaron 53 movimientos internos inscriptos.

Agregó que en total se tienen 277 precandidatos a intendentes y 7.836 precandidatos a concejales, esto con miras a las elecciones municipales en los 263 distritos del país cuyas internas son el 7 de junio y los comicios generales el 4 de octubre.

Por otro lado, el titular del TEI informó que el órgano resolvió postergar hasta el 11 de marzo la oficialización de los más de 37.814 inscriptos como candidatos para renovar las autoridades internas del PLRA, comicios que también se realizan el 7 de junio.

De esta manera, siguen sin oficializarse a los siete candidatos a presidentes del PLRA (21 si se cuentan vicepresidentes 1° y 2°); a los 17.840 aspirantes a miembros de comités; a los 2.439 candidatos a convencionales y los 299 candidatos a miembros nacionales del Directorio así como los 155 candidatos a miembros departamentales.

También quedan sin oficializarse los 238 aspirantes a convencionales de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) y los 12 candidatos a representantes de la Juventud y los miembros a filiales y convencionales de la juventud que suman 8.382 candidatos.

Bernal indicó que de esta manera también se posterga la resolución del TEI sobre los reclamos e impugnaciones. En esta lista se incluye la exclusión contra el exdiputado Édgar Acosta.

El exlegislador, recordado por haber recibido un disparo en el rostro con balines de goma el 31 de marzo de 2017, fue inscripto como candidato miembro del Directorio del PLRA por el movimiento “Nuevo Liberalismo”, que lidera el gobernador de Central y presidenciable 2028 Ricardo Estigarribia.

Sin embargo, Estigarribia habría ordenado borrarlo de la lista sin su consentimiento ni su renuncia expresa. Acosta dijo que Estigarribia lo excluyó después de la inscripción oficial en represalia por haber sido su contrincante en las internas para la gobernación de Central en 2023 y por haber sido funcionario del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto.