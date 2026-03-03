“Re-re-rekutú”: cuarto periodo de Latorre como titular de Diputados y lo “piropean” con la vicepresidencia

La Cámara de Diputados, haciendo uso de las facultades de su reglamento, adelantó la elección de mesa directiva, donde de vuelta el cartista Raúl Latorre fue electo -casi por unanimidad de los presentes- presidente por el periodo junio de 2026-junio de 2027.

Latorre fue la única moción y con esto encadenará cuatro periodos consecutivos, desde su primera elección en junio de 2023, donde se estrenó como “padrino de los nepobabies”.

La moción la realizó su colega cartista Miguel Del Puerto, secundado por su colega aliado cartista Rubén Roussillón (ANR, B). Obtuvo 74 votos a favor, una abstención (de Raúl Benítez) y cinco ausencias.

La diputada cartista Johana Vega, al momento de su votación, le tiró un centro a Latorre sobre su eventual candidatura a la vicepresidencia de la República.

“Por nuestro futuro vicepresidente (de la República)”, dijo Johana Vega al momento de su votación. Esto debido a que su nombre suena como una de las posibles duplas por parte del cartismo, acompañando al actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Aliado cartista Hugo Meza también logra el rekutú

El diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) también logró la reelección como vicepresidente primero de Diputados, en su caso por segundo periodo consecutivo.

Meza, por su parte tuvo 74 votos a favor y 6 ausencias, igualando a Latorre en votos. Entre bromas, le dijo: “Creo que hasta acá llegó su re-re-relección presidente”.

Latorre le respondió -en tono distendido- diciendo: “Yo tenía esa impresión, pero con lo que me dijo me tentó a continuar”.

Vera Bejarano, la única rotación

Por su parte, el diputado liberal Pastor Vera Bejarano (PLRA, A) sustituye a su correligionario y compañero de bancada, Jorge Ávalos Mariño en la vicepresidencia segunda de la Cámara Baja.

Este fue electo por 75 votos a favor y 5 ausencias.

Noticia en desarrollo.