Caja Fiscal: el vicepresidente de Diputados, aliado cartista, sigue ofuscado por “estafa” del equipo de Peña

Los diputados oficialistas, varios de ellos declarados “personas no gratas” en sus departamentos, siguen con la sangre hervida tras obedecer ciegamente al Ejecutivo y dar media sanción a tambor batiente y en pleno receso parlamentario a la reforma de la Caja Fiscal, para que luego el Senado, amenazado por las protestas, parase la pelota y decidiera escuchar a los afectados.

Uno de los que no se guardó su enojo fue Meza, que reclamó la “estafa” por parte del equipo del Ejecutivo, apuntando (aunque sin nombrarlo) al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que encabezó el proceso.

“Nosotros los diputados (oficialistas) nos sentimos estafados por el ala técnica del gobierno del presidente Peña, en relación a todas las informaciones que nos vinieron a decir que no se podía más hacer y sin embargo había sido se podía seguir modificando", reconoció Meza.

Este insistió que supuestamente fueron estafados en su “buena fe”, ya que a ellos les dijeron que supuestamente no había margen para cambios, pero ahora resulta que el Senado modificará lo aprobado en Senado.

“Nosotros nos sentimos estafados, vulnerados en la buena fe y en la lealtad y en el trabajo que hemos hecho con el ala técnica del gobierno del presidente Peña", insistió el diputado aliado cartista.

Hoy, en su sesión ordinaria, el Senado dio marcha atrás a su decisión de tratar la reforma de la caja fiscal este 25 de marzo, y postergó “sine die”, es decir, sin fecha definida, lo que algunos gremios docentes tomaron como una estrategia para evitar que se organicen manifestaciones el día del tratamiento.

Para los diputados aliados cartistas, eso es parte de la estocada, ya que si finalmente, había margen de tiempo y posibilidad de cambios mayores, ellos los hubieran hecho.

“Nos hubiese gustado que se integre inclusive una Bicameral para poder finalmente ver y darle una viabilidad y una salida” a los reclamos de los afectados, sobre todo docentes, policías, militares y magistrados.