Reforma de caja fiscal: Amarilla descarta sanción ficta y anticipa cambios en el Senado

Ante la postergación en el Senado, el legislador cartista Dionisio Amarilla descartó una sanción ficta del proyecto de ley de reforma de la caja fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Afirmó que la versión aprobada por los diputados no será rechazada, pero sufrirá cambios en la Cámara Alta.

“Sería absurdo que se quiera imponer la versión Diputados, que es la que genera tensión. La versión Diputados va a tener ajustes, no se rechaza”, expresó.

El senador indicó que no es necesario fijar una fecha para el tratamiento, ya que existe un plazo establecido con un límite de vencimiento claro.

Esperan acuerdo entre el MEF y los gremios

Con relación a la postergación sine die, indicó que esperan un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con los gremios para poder tratar la iniciativa.

“Si el MEF y los docentes llegan a un acuerdo antes, creo que el Senado podría tratar. Es como la elección papal, hasta ahora todos los anuncios han sido de humo negro y estamos buscando el humo blanco. Más que acuerdo, se le está escuchando a la gente”, declaró.

Apuntó que, en este momento, lo que están haciendo es escuchar las propuestas de varios gremios.

Defensa de la reforma y rechazo a tratamiento secreto

Amarilla defendió la reforma fiscal y alegó que habría sectores cuyos haberes jubilatorios podrían verse comprometidos en dos años. No obstante, indicó que no se puede forzar ninguna aprobación mientras los gremios no comprendan la necesidad de esta modificación mediante el diálogo.

A la vez, descartó un tratamiento en secreto para evadir la presión de la movilización de los distintos gremios.