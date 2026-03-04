“Jose’i” González renunció como director jurídico del IPS

En sesión ordinaria, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aceptó este miércoles la renuncia de José “Jose’i” González al cargo de director de Asesoría Jurídica. La dimisión se produce en medio de cuestionamientos por un crecimiento patrimonial del 215% registrado en apenas 15 meses.

González presentó su renuncia a las 11:00 y el Consejo la aprobó poco antes de las 14:00, según confirmó a ABC TV el consejero Gustavo González.

De acuerdo con sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), el patrimonio neto de González pasó de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025.

Lea más: Escándalo sobre jefe jurídico del IPS llega al Tribunal de Ética de la UNA

Incremento por honorarios

El ahora exdirector jurídico atribuyó el incremento al cobro de honorarios profesionales derivados de un acuerdo aprobado por el Consejo del IPS con el Consorcio Sudamericano Hotelero SA, firma vinculada a Jorge López Moreira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la resolución, una deuda de G. 10.781 millones fue reducida a G. 7.500 millones, más el pago del 5% en concepto de honorarios para los abogados litigantes. Ese porcentaje equivale a G. 412.500.000, IVA incluido.

Versiones contradictorias sobre los honorarios

Inicialmente, González sostuvo que el monto de G. 412.500.000 explicaba el crecimiento de su patrimonio. Posteriormente, aseguró que el dinero fue distribuido entre otros tres abogados del IPS, con pagos que —según dijo— oscilaron entre G. 25 millones y G. 50 millones.

Sin embargo, en su declaración jurada no figuran transferencias a terceros y el ingreso aparece consignado como exclusivo, respaldado por una factura emitida el 14 de agosto de 2024.

También surgieron contradicciones respecto al circuito del pago. En una primera versión, González señaló que la empresa realizó el depósito directamente en su cuenta personal. Más tarde, en una entrevista radial, afirmó que la transferencia se efectuó primero a la cuenta del IPS y que posteriormente la institución le giró los G. 412.500.000.

Lea más: DNIT inicia investigación sobre honorarios del asesor jurídico de IPS

Otro aspecto que generó cuestionamientos fue el incremento en la cantidad de abogados externos contratados por el IPS. Según datos institucionales, el número pasó de un promedio de 10 profesionales a alrededor de 30 tras la asunción de González como director jurídico.