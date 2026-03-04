Tras reunión con diplomático de EE.UU., Diputados acuerda tratar acuerdo militar SOFA el martes

El Status of Forces Agreement (Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerza), o mejor conocido como SOFA, despierta críticas en medio de su trámite en el Congreso, por lo que el encargado de negocios de la Embajada de los EE.UU en Paraguay se reunió esta mañana con miembros de la mesa directiva de Diputados - en la que están representados las diferentes bancadas- para explicar los alcances de dicho acuerdo.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR, B - aliado cartista), fue uno de los voceros tras el encuentro, ya que Alter comunicó que no ofrecería declaraciones a periodistas.

“Vino a disipar varias de las dudas que hoy se tienen en relación a esta clase de acuerdo entre nuestro país y los Estados Unidos y la verdad que salimos bastante convencidos de lo que él trae como gobierno”, dijo Meza.

Meza adelantó que ya incluirán el acuerdo en el orden del día de la próxima sesión ordinaria fijada para el martes 10, a las 09:00.

¿Se instalarán bases militares norteamericanas en nuestro país?

La crítica de parte un sector de la oposición en nuestro país es que este acuerdo implica una “entrega de soberanía”, en parte porque da inmunidad judicial a los estadounidenses que vengan como parte del acuerdo a nuestro país e incluso, especulan que se podrían instalar bases militares de EE.UU. en territorio nacional.

“Categóricamente ellos dijeron -o el encargado de negocio en este caso dice- que no hay ninguna posibilidad que haya una base militar acá en nuestro país. No. Ellos no necesitan, no están buscando eso y no es lo que ellos vienen a poder implantar en este documento”, dijo Meza.

Respecto a la crítica de pérdida de soberanía, en resumen, el legislador oficialista dijo que el diplomático norteamericano contestó que no existe “pérdida”, ya que es el gobierno paraguayo el que requiere la colaboración, no que ellos la impongan.

“En todo momento él se mostró reacio a eso (que sería una entrega de soberanía) o contrario a eso, mejor dicho, porque contestó: ‘No, no puede haber o no se puede comprometer soberanía, atendiendo que es un acuerdo de parte’, es decir, nuestro país es el que va a decir: ‘Necesito esta cooperación, necesito esta capacitación, necesito esta persona, esta institución en esta materia’, señaló.

En lo que refiere a la inmunidad para las tropas que ingresen al país, Meza también dijo que Alter se refirió al tema, mencionado que dicha disposición será acorde a tratados internacionales.

“Habló sobre la inmunidad, de que efectivamente ellos están dentro de lo que se refiere a la Convención de Viena, que también nuestro país está dentro de ese acuerdo, de esa filosofía y de que simplemente ellos van a respetar y se van a regir por la Convención de Viena”, apuntó Meza.

¿Cuánto costará SOFA?

Otra duda sustancial en torno a este acuerdo es qué costo o beneficio tendrá para nuestro país, algo que no está asentado en el documento.

Según el vicepresidente primero de la Cámara Baja, esa fue su pregunta puntual. “Ellos dicen que no está en el documento. Sin embargo, hay tres programas específicos que aproximadamente alcanza 30 millones de dólares”.

Uno de los programas sería para el fortalecimiento de la Prefectura Naval, dependiente de la Armada, para el combate a las rutas del narcotráfico.

El otro pilar sería el fortalecimiento de la Ciberseguridad, donde se estima un aporte de US$ 6 millones para equipamientos.

Finalmente también unos US$ 11 millones para el Ministerio de Defensa.

¿Apuro es por una “importante visita” de EE.UU.?

Al ser consultado sobre el porqué del apuro en el tratamiento de este acuerdo, Meza deslizó que aparentemente el gobierno de Donald Trump enviaría un alto representante para el inicio de la implementación del acuerdo.

“Voy a comentar una infidencia, creo que hay una visita importante en los próximos meses de justamente uno de los hombres más importantes del gobierno Donald Trump y seguramente es simplemente para venir a corroborar que en nuestro país ya ha firmado mediante el Congreso”, apuntó sin dar mayores detalles, aunque se especula que podría tratarse del jefe del departamento de Estado de EE.UU., Marco Rubio, o del subsecretario de Estado, Christopher Landau.



No tocaron tema derribo de narcoaviones

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), quien también participó de la reunión, dijo que su consulta se centró en la posibilidad de la intervención de estas tropas en caso como narcotráfico, secuestro y otros tipos penales.

Alder “ha manifestado que no, que la colaboración siempre va a ser en base a lo que solicita el país y se han mencionado muchas otras situaciones donde ya se ha dado la colaboración, ha manifestado que va a ser mucho más ágil y que el fundamento principal es fortalecer las capacidades de nuestras fuerza armadas para poder enfrentar todos estos crímenes transnacionales y situaciones complicadas para el país", apuntó Vallejo.

Consultada la diputada opositora respecto a si hablaron sobre algún cambio de postura sobre la política de los Estados Unidos en materia de derribo de aviones, contestó que no tocaron el tema.

“No hablamos del tema (derribo de aviones), nos circunscribimos al acuerdo SOFA”, dijo, e insistió que como tropas estadounidenses, “ellos no pueden luego estar involucrados en ningún tipo de operación específica dentro del país”.