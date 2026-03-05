Amplían denuncia por supuesta usurpación de cargos en la Junta Municipal de Cambyretá

Los concejales municipales destituidos durante una sesión presuntamente irregular de la Junta Municipal de Cambyretá: Ever Bareiro (ANR), Diego Sanguina (ANR) y Diego Colmán (ANR) presentaron una ampliación de la denuncia por supuesta usurpación de cargo. En el documento, solicitan al Ministerio Público incluir la figura de una posible lesión de confianza.

Además, los denunciantes piden la remisión de la causa a la Unidad Especializada en Delitos Económicos de Asunción, ante la presunción de un daño patrimonial que podría ascender a G. 30.000 millones, correspondientes a la ejecución presupuestaria 2025 del intendente colorado cartista Jaime Hinterleitner. El jefe comunal es, en paralelo, el candidato del oficialismo a la intendencia para las internas coloradas.

En la denuncia, señalan al presidente de la Junta Municipal, Claudio Chávez (PLRA), bajo la figura de “instigador”, mientras que a los concejales suplentes los acusan de la comisión del hecho punible de usurpación.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Penal Nº 4 del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Giovanna Vera.

Intentamos hablar con el presidente de la Junta, Claudio Chávez, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Permanecemos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.

¿Cambyretá con 14 concejales?

El martes 3 de marzo, los concejales intentaron realizar una sesión de la Junta Municipal, para lo cual se presentaron los concejales destituidos y los suplentes. La cantidad de concejales debería ser de 12, pero había más de los electos por el pueblo

Según los afectados, no fueron notificados formalmente de su desvinculación del cargo electivo. Ante esta incertidumbre y la ausencia del presidente de la Junta, los oficialistas abandonaron la sede de la institución.

Posteriormente, los ediles afines al intendente municipal publicaron una orden del día en la página oficial de la Junta Municipal en Facebook y anunciaron una sesión reservada para el día siguiente, que se celebró a puertas cerradas y bajo llave.

En la misma, volvieron a exponer las causales de la destitución y aprobaron el acta de la sesión anterior para validar lo que consideran un atropello. Esto, además, incluye la validación del juramento de los suplentes, que se realizó en una sesión sin quórum legal el pasado 24 de febrero.

Legitiman destitución

Los concejales suplentes señalados en la denuncia serían Ida Piris (ANR), Marian Aranda (ANR) y Néstor Acuña (ANR). Entre ellos, Aranda habría renunciado tras los incidentes suscitados en la sesión irregular del pasado martes 24 de febrero.

Por su parte, la Junta Municipal de Cambyretá se ratificó en su postura en una sesión extraordinaria “reservada”, celebrada el miércoles 4 de marzo. A pesar de ser reservada, se publicó el video de la sesión en las redes sociales de la Junta Municipal.

Estas acciones podrían reflejar una clara intención de evitar la presencia de la prensa y de los concejales opositores en la sesión tras el escándalo.